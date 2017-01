Alaptörvénybe ütközhet a like-olás miatti kirúgás

Ha egy dolgozó a munkaidőn kívül fejti ki a véleményét, például posztolja vagy like-olja a Facebookon, hogy károsnak tartja a budapesti olimpia megrendezését, s erre hivatkozva megszüntetik a munkaviszonyát, az a szankció alkotmányos alapjogba ütközik – nyilatkozta a HVG.hu-nak egy munkajogász. Dobos István munkajogi szakértő szerint ebben az esetben a szabad véleménynyilvánítás korlátozásáról van szó.

A jogász szerint ha viszont az intézménynek van egy kötelező erejű belső szabályzata, amelyben tiltja munkaidőben a facebookozást, s ha az említett like-olás munkaidőben történt, az akár felmondási ok is lehet. Ez esetben viszont mindegy, hogy mit posztolt, illetve milyen tartalmat like-olt a dolgozó, a felmondási ok a szabályzat megszegése, vagyis maga a facebookozás ténye.

Az eset azért került a figyelem középpontjába, mert az Antall József Tudásközpont vezetője, Antall Péter, az egykori miniszterelnök fia egy zárt Facebook-csoportban arra hívta föl munkatársai figyelmét, hogy könnyen az utcán találhatják magukat, ha olimpiaellenes tartalmakat posztolnak vagy like-olnak.