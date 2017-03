Andy Vajna a polgári pert is bukta Schiffer ellen

Első fokon elutasította a Fővárosi Törvényszék Andy Vajna – illetve ahogy a perben szerepelt: Vajna András György – Schiffer András ellen benyújtott kereseti kérelmét, és kötelezte a kaszinókirályt, hogy fizessen az alperes számára 120 ezer forint perköltséget, az államnak pedig 300 ezer forint illetéket.

A jó, a rossz és a kartell

A filmügyi kormánybiztos azért ment perre és követelt 5 millió forintot, mert szerinte sértette a személyiségi jogait, amikor Schiffer egy tavalyi sajtótájékoztatójában lex Vajnának nevezte azt a törvénymódosítást, amely lehetővé tette, hogy olyan cég is részt vegyen állami közbeszerzésen, melyet korábban kartellezés vagy más versenyjogi szabálysértés miatt büntettek meg.

Az LMP-s politikus arra alapozta az összefüggést, hogy éppen a törvénymódosítási javaslat benyújtását megelőzően olyan cégeket szórtak ki az MTVA egyik tenderén, amelyek közül Schiffer szerint legalább egy Vajna érdekeltségébe tartozott. „A fideszes kartellezők jó kartellezők, a nem fideszes kartellezők rossz kartellezők” – fogalmazta meg az ellenzéki jogász, szerinte mi a kormányoldal hozzáállása.

Mikor közszereplő Andy Vajna, és mikor nem?

A kormányközeli nagyvállalkozó a perben sérelmezte, hogy összekapcsolták az említett cégekkel, továbbá arra hivatkozott, hogy a vállalkozásaival összefüggésben ő nem közszereplő, tehát nem kell tűrnie a sértő támadásokat. De ha az is volna – érvelt ügyvédje –, a közszereplő tűrési kötelessége sem végtelen.

Schiffer András leszögezte, a felperes nemcsak kormánybiztosként közszereplő, hanem úgy is, mint állami koncessziókat, tendereket elnyerő vállalkozó és mint politikai döntéshozókkal önként együtt mutatkozó személy. „Azt mindenki eldöntheti, hogy akar-e állami pénzeket elnyerni” – magyarázta a saját jogi képviseletét ellátó ügyvéd, hozzátéve, hogy aki úgy dönt, hogy akar, az egyben arról is dönt, hogy közszereplő lesz, akinek a közügyek megvitatása érdekében tűrnie kell a kemény kritikát is.

A kijelentésnek volt ténybeli alapja

Az ominózus kartellezésben érintett cég, a Liga TV tulajdonosi körében Vajna név szerint nem jelenik meg, ugyanakkor a bonyolult, offshore-szigetországokba vezető céghálóban rendre bukkannak fel olyan személyek, akiknek a kormánypárti üzletember vállalkozásaihoz is közük van. Schiffer András fenntartja: ez alapján okszerű Vajna-érdekeltségről beszélni.

Így látja ezt a bíróság is, mely kettéválasztotta a per tárgyává tett kijelentéseket. Az azzal kapcsolatos meglátást, hogy mi motiválta a törvénymódosítást („a fideszes kartellező jó kartellező”) szabad politikai véleménynyilvánításnak minősítette a törvényszék. Az a megnyilvánulás viszont, amely azt sugallja, hogy Andy Vajnának kartellező céghez van köze, már tényállításként vizsgálandó – ismertette Fintha-Nagy Péter László bíró.

A bíróság ezért megvizsgálta, összefüggésbe hozható-e a felperes korábban kartellező céggel, és úgy találta, hogy igen

– hangzott el a szóbeli indoklásban, amelyben a bíró emlékeztetett az Emberi Jogok Európai Bíróságának e körben megfogalmazott elvárására, miszerint az efféle kijelentésekhez legalább egy „vékony ténybeli alap” szükséges. A ténybeli alap itt nem hiányzott – mondta ki a törvényszék.

Andy Vajna ügyvédje sietve távozott, Schiffer András viszont a sajtó képviselői előtt üdvözölte az ítéletet. A felperes egyébként büntetőeljárást is indított az ügyben rágalmazás miatt, de azt már tavaly elbukta.

