Arcba térdeplő rendőr és könnygáz a déli határon

Két rendőrt ítéltek el gyorsított eljárásban amiatt, mert migránsokat bántalmaztak a déli határon. Egyikük szolgálatteljesítés közben jobb térdével arcon rúgott egy ülő menekültet, ezért háromszázezer forintos pénzbüntetést kellett fizetnie – derült ki a Legfőbb Ügyészség Magyar Nemzetnek küldött válaszaiból. Az elkövető szerződéses szakaszvezető volt, őt közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette és testi sértés bűntette miatt ítélték el.

A másik lezárult ügyben a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa egy főtörzszászlóst büntetett meg 130 ezer forintra, amiért a rendőr közvetlen közelről könnygázzal arcon fújta a határkerítés túloldalán lévő menekültet. Az ügyészség tájékoztatása szerint a menekült folyamatosan szidalmazta a rendőr családját, s „fenyegető magatartást tanúsított”.

Lapunk azt követően kereste meg újra a hatóságokat, hogy a múlt héten beszámoltunk a szerb határon történt rendőri túlkapásokról, illetve az ezekkel kapcsolatos bírósági ügyekről.

A Legfőbb Ügyészség akkor azt közölte, hogy összesen 44 esetben jelentették fel a rendőröket 2015. szeptember és idén március között, ezek közül pedig gyorsított eljárás után két ügyben pénzbüntetésre ítéltek rendőröket. Az ügyészség adatai szerint harminckét ügyben szüntették meg a nyomozást, ezek közül harmincegy esetben bizonyítottság hiányára hivatkoztak, egy esetben pedig bűncselekmény hiányára.

Öt ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás, ezekről egyelőre annyit lehet tudni, hogy van közöttük bántalmazás, kötelességszegés, valamint csoportosan elkövetett bántalmazás miatt indult eljárás is. Ezekben az ügyekben még nem hallgatták ki a gyanúsítottakat. Az ügyészség tájékoztatása szerint a feljelentésekből tizenegyet a sértett vagy annak jogi képviselője, tizennégyet valamelyik rendőri szerv, kettőt ügyészség, ötöt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság képviselője, egyet az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága, kilencet az Orvosok Határok Nélkül szervezete, egyet a Magyar Honvédség, míg szintén egyet a Szegedi Fegyház és Börtön tett.

Korábban az Orvosok Határok Nélkül adataira hivatkozva több nyugati lap is arról írt, hogy a magyar rendőrök rendszeresen bántalmazzák a Magyarországra érkező menekülteket. Kutyaharapásról, verések nyomairól készült felvételeket is bemutattak, azt állítva, hogy a sérüléseket a hazai határvédők okozták. A Belügyminisztérium (BM) azonnal visszautasította és ellenőrizetlen sajtóhírnek nevezte a vádakat. Közleményükben azt állították, hogy az Európai Unió határőrizeti szerve, a Frontex külföldi tisztjei egyszer sem tapasztalták a migránsok emberi jogainak megsértését. A BM azt is kiemelte, hogy bár az ideiglenes biztonsági határzárnál a magyar rendőrség valóban alkalmaz szolgálati kutyákat, de azokon mindig szájkosár van, így harapni sem tudnak.

Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt állította, hogy egyáltalán nem történt sérüléssel járó rendőri túlkapás. – Nem ismert egyetlen olyan menekültek sérülésével járó eset sem, amely Magyarország területén történt volna. Az ilyen jellegű, feltárt esetek Szerbia területén történtek – jelentette ki a kormányfő múlt héten Brüsszelben. Szerinte az a célja a „sajtótámadásoknak”, hogy elbizonytalanítsák a katonákat és a rendőröket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 16.