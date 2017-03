Arra kérik a kormányt, hogy hagyja békén a civileket

Amerikai és európai jobboldali véleményformálók, kutatók, elemzők, think-tankek vezetői fordultak nyílt levélben az Orbán-kormányhoz, hogy tiltakozzanak a magyar civil szervezetek kormányzati vegzálása ellen – szúrta ki az Index. A levél az Ngocrackdown.com oldalon olvasható, az aláírók listája itt érhető el.

hirdetés

A portál szerint az amerikai szervezetek figyelmét a magyarországi Szabad Piac Alapítvány hívta fel a témára, melynek tiszteletbeli elnöke Kész Zoltán független parlamenti képviselő. Hajba Máté, az alapítvány igazgatója az Indexnek a kezdeményezésről azt mondta: „a konzervatív gondolkodásmóddal nem fér meg a civil szféra megcsonkítása, külföldi barátaink is ennek a véleménynek kívánnak hangot adni.”

A levélben egyebek mellett azt írják, hogy

a tervezett intézkedések nem szolgálják a magyar polgárok javát

nem kell egyetérteni Soros György politikai nézeteivel ahhoz, hogy belássuk, sok fontos ügyet támogatott

a civil szervezetek tervezett korlátozása Putyin kritikus hangok semlegesítését célzó intézkedéseit másolja

Mint korábban megírtuk, egyelőre sem időpontot, sem konkrét tervezetet nem kaptak az ellenzéki pártok arra az ötpárti találkozóra, amelyet a Fidesz kezdeményezett a napokban a külföldről támogatott szervezeteket érintő törvénytervezet ügyében. A Fidesz az év elején hirdetett nyílt háborút egyes Soros György által is támogatott civilek ellen, de ez a jelek szerint mégsem olyan sürgős a kormánypártnak. Pedig Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke akkor megüzente: „A Soros-birodalom álciviljeit azért tartják fenn, hogy a globális nagytőkét és a politikai korrektség világát átnyomják a nemzeti kormányok fölött. Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani. És most ennek, úgy érzem, eljött a nemzetközi lehetősége.” Németh Szilárd egyébként akkor több szervezetet is megnevezett, a TASZ-t, a Helsinki Bizottságot, a Transparency Internationalt és az Energiaklubot.

A kormány civilellenes kampányára válaszul több mint száz civil szervezet adott ki közös állásfoglalást – tudtuk meg az Ökotárs Alapítványtól. Levelükben hangsúlyozták, a különböző területeken dolgozó szervezetek egységesen elutasítják a kormány őket sújtó korlátozó és megbélyegző törekvéseit. Mint közös közleményükben írták, olyan ügyekkel foglalkoznak, amikre mások, köztük az állam sem fordít elegendő figyelmet, ezért inkább támogatást, semmint támadást érdemelnének a kormánytól.

hirdetés