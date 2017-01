Az agrárkamara főigazgatója is gyanúsított lett

Az Eximbank volt vezérigazgató-helyettesét, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelenlegi főigazgatóját is gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség az állami pénzintézet ingatlanbérleti szerződése miatt indult büntetőeljárásban – értesült a Magyar Nemzet. Úgy tudjuk, Darabos Tamás panasszal élt az ügyészségen a gyanúsítással szemben, csakúgy, mint az eljárás másik két gyanúsítottja. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) ugyanis Nátrán Rolandot, a bank volt vezérigazgatóját (egyben a gazdasági tárca korábbi helyettes államtitkárát), és Nobilis Kristóf nagyvállalkozót is gyanúsítottként hallgatta ki.

Az NNI az ügyben tavalyelőtt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt indított nyomozást az Eximbank új vezetésének feljelentése alapján. A pénzintézet vezetősége szerint ugyanis az állami intézmény számára hátrányos volt a Nobilis Kristóf érdekeltségébe tartozó Lánchíd Palota kibérlésére kötött megállapodás, amelyet a bank korábbi vezetőjeként Nátrán Roland írt alá.

A Földművelésügyi Minisztérium felügyelete alatt működő agrárkamara elnökét és védőjét nem tudtuk utolérni az ügyben. Ugyanakkor az ügyészség arról tájékoztatott, hogy mind a három gyanúsított panasszal élt a gyanúsítással szemben. Nátrán Roland védője lapunknak korábban azt mondta, az Eximbank egykori vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt. Fülöp Tamás közölte, a rendőrség egy alapvető büntetőjogi tévedésre alapozza a gyanúsítást. Hozzátette, védence részletes vallomást tesz majd, és tisztázni fogja, hogy nem követett el semmi törvénybe ütközőt.

Nobilis Kristóf ügyvédje is hasonló állásponton volt, ő „jogi abszurdumnak” nevezte az üzletember gyanúsítását. Papp Gábor azt mondta, a büntetőeljárás alapját olyan állítások képezik, amelyekről már a magyar bíróság első fokon tényszerűen kimondta, hogy nem igazak. Utalt ezzel arra, hogy a patinás ingatlanra kötött bérleti szerződés miatt polgári per is folyamatban van, amit első fokon elveszített az Eximbank.

A Fővárosi Törvényszék tavaly év végén hozott nem jogerős ítéletet az ügyben, amelyben alaptalannak találta az Eximbank keresetét. A pénzintézet azért perli a Nobilis érdekeltségébe tartozó céget, mert álláspontja szerint feltűnően értékaránytalan módon adta számukra bérbe a Duna-parti ingatlant. Úgy vélik, Nátrán vezérigazgatósága idején Nobilis Kristóf közbenjárhatott annak érdekében, hogy a bank az új székhelyéül a Clark Ádám téri épületet válassza, miután cége más bankok hiteléből megvásárolta.

Azonban a megállapított bérleti díj meghaladja a törlesztőrészleteket, tehát a milliárdos vállalkozó úgy szerzi meg a palotát, hogy ezt nem a saját, hanem az exportbank pénzéből finanszírozza – derült ki a bank ügyvédjeinek érveléséből. Mindez azt jelenti, hogy az Eximbank jelenlegi vezetése azt sejti a háttérben, hogy a korábbi döntéshozók lepaktáltak Nobilisékkal, hogy az üzletembert hozzásegítsék egy csillagászati értékű műemléki irodaházhoz.

Ehhez képest a vállalkozó és ügyvédje a bíróság előtt tagadta, hogy feltűnő értékaránytalanság állt volna fenn a szerződés megkötésekor. Úgy érveltek, a felperes egy bank, amely a perben is hangoztatta, hogy jártas az ingatlanpiacon, s maga is finanszíroz nagy ingatlanberuházásokat, így ha értékaránytalanság állt volna fenn, azt fel kellett volna ismernie a vezetőségnek – hangoztatták Nobilisék. Az eljárás másodfokon folytatódik. Az ugyanakkor a per fontos kérdése lehet, hogy az államot megelőzve miért Nobilis Kristóf cége szerezhette meg az ingatlant, noha előbbinek elővásárlási joga lett volna rá.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 26.