Az Alstom-bizottság aggályosnak tartja a beszerzés egyes elemeit

Az Alstom metrókocsik 2006-os közbeszerzését vizsgáló ideiglenes fővárosi bizottság jelentésében aggályosnak és jogszerűtlennek tartja a beszerzés egyes eljárásait – mondta el a testület elnöke hétfőn budapesti sajtótájékoztatón.

Borbély Lénárd (Fidesz–KDNP) csepeli polgármester közölte, hogy a vizsgálatok alapján úgy tűnik, mintha a közbeszerzési eljárásnak „nehezen lehetett volna” más nyertese, mint az Alstom. Hozzátette: a Fővárosi Közgyűlés január végi ülésén javaslatot tesz majd arra, hogy a bizottság jelentését terjesszék a Legfőbb Ügyészség elé.

Tarlós István főpolgármester kérdésre válaszolva elmondta, hogy a bizottság a most elkészült jelentésében megerősítette a fővárosi városvezetésnek az ügyben 2010-ben megfogalmazott álláspontját. Mindkét vizsgálódás nem lehet egyformán téves – jegyezte meg.

Együtt: Kéz kezet mos az Alstom-ügyben

Az Együtt budapesti elnöke eközben közölte: kéz kezet mos az Alstom-ügyben, a metrókocsik 2006-os közbeszerzését vizsgáló ideiglenes fővárosi bizottság nem derítette fel a korrupciós botrány felelőseit és haszonélvezőit. Pataki Márton hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, az interneten már elérhető az összes ülés jegyzőkönyve, ezekből tájékozódott.

Az ellenzéki politikus úgy vélekedett: megalapozott a vesztegetés gyanúja, ennek ellenére hat éve semmi sem történik, amit elfogadhatatlannak nevezett.

Pataki Márton azt mondta, Demszky Gábor politikai felelőssége biztosan megáll az ügyben, mivel annak idején ő töltötte be a főpolgármesteri tisztséget. Azt nem tudják, hogy büntetőjogilag is felelős-e Demszky Gábor, azonban mindenképpen meg kellett volna őt hallgatnia a bizottságnak, amire nem került sor – vélekedett. Hozzátette: Medgyessy Péter korábbi miniszterelnöknek és az egykori főpolgármester-helyetteseknek is meg kellett volna jelenniük a testület előtt.

Hangsúlyozta, hogy csak politikai vádaskodás zajlik az ügyben, a valódi felelősöket „elengedik”. Ennek két oka lehet az Együtt szerint: vagy fideszes politikusok is érintettek a botrányban, vagy nem akarnak precedenst teremteni azzal, hogy elszámoltatják az elkövetőket.

A Fővárosi Közgyűlés május 12-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy ideiglenes testületet hoz létre az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására.

Az előterjesztésben utaltak arra: az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala Alstom-vezetőket vádolt meg azzal, hogy összesen 2,3 millió eurós kenőpénzt adtak – vagy beleegyeztek abba, hogy adnak – a BKV tisztviselőinek, ügynökeinek azért, hogy befolyásolják a budapesti közlekedési céget az Alstom szerelvényeinek megvásárlása érdekében.