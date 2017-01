Az összes sítáborról tudni akar a központ

Soron kívüli tájékoztatást kért az iskolákban szervezett sítáborokról a Klebelsberg Központ (KK) a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjainak tragikus olaszországi buszbalesetét követően – tudta meg a Magyar Nemzet. Információink szerint kedden késő délután küldtek erről levelet az iskolaigazgatóknak, amelyre legkésőbb ma reggel válaszolniuk kell.

Az intézményvezetőknek nemcsak arról kell számot adniuk, hogy pontosan mikor és hol lesz iskolai sítábor, hanem arról is, hány tanuló, hány felnőtt kísérő és hány iskolán kívüli személy vesz részt az úton. Arról is információt kell közölni, hogy az intézmény saját hatáskörében szervez-e sítábort, ki a megvalósítás felelőse, külsős cégre bízzák-e a lebonyolítást, illetve hogy az utazás milyen módon történik. Azoknak az iskoláknak, amelyek autóbusszal szállítják a diákokat a sítáborba, a járműveket biztosító cég nevét is meg kell adniuk.

A tankerületi központok arra is kíváncsiak, hogy a sítábor szerepel-e az intézmény pedagógiai programjában, illetve munkatervében, és hogy a részt vevő diákok iskolai hiányzásának igazolása milyen módon fog történni.

A kormányzati informálódás annak fényében nem meglepő, hogy Palkovics László oktatási államtitkár múlt szombaton arról beszélt a jövőre vonatkozó feladatként: bár balesetek mindig történnek, de minden olyan jogszabályt meg kell hozni, hogy az elkerülhető baleseteket megelőzzék.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 25.