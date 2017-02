Balesetveszélyesek a budapesti megállók

Mint ahogy a január közepi havazás után, úgy a BKV most sem takarítja rendesen és időben a busz- és a villamosmegállókat, amelyekben valóságos életveszély közlekedni.

Bár tegnap kora délután óta tudható volt, hogy havazás, majd ónos eső érkezik, számos nagy forgalmú budapesti busz-, villamos- és trolimegállóban nincs eltakarítva az azóta csúszós latyakká változó hó- és jégréteg. Olvasóink balesetveszélyes állapotokról számoltak be a főváros több pontjáról is. Bokáig ér a latyak Zuglóban, a Bosnyák téri buszmegállókban, csak araszolva lehet közlekedni a csepeli HÉV végállomásán, csúszós, kásás, olvadt hóréteg borítja a Fővám téri villamosmegállót. Az Astoria aluljárójának lépcsőin kész kockázatvállalás a közlekedés, mint ahogy – a 444.hu cikke szerint – „közvetlen életveszély” le- és felmenni a XIII. kerületi Népfürdő utcai villamosmegálló lépcsőin. Az Index arról számolt be, hogy az 1-es villamos vonalán huszonegy megállóból háromnál lehetett felfedezni a takarítás nyomait.

Sok gondot okoz az ónos eső A szerdai országos időjárási helyzetről itt olvashat bővebben.

Megkérdeztük a BKV-t és a BKK-t is, mivel indokolják a megállók takarítatlanságát, ami az utasok testi épségét is veszélyezteti. Arról is érdeklődtünk, miért nincsenek takarítva a megállók annak ellenére, hogy az időjárási előrejelzések alapján lehetett készülni a rossz időre, illetve kit terhel a felelősség, ha az utasok emiatt balesetet szenvednek. Kérdéseinkre a BKK mindössze annyit közölt, az ügyben a BKV az illetékes, utóbbi cégtől viszont egyelőre nem kaptunk választ.

A budapesti megállók egyébként a január közepi havazás után sem voltak rendesen takarítva. Mint megírtuk, akkor a havazás megszűnte után fél nappal is fagyott hó borította számos járat megállóját városszerte. Cikkünkkel kapcsolatban a BKV akkor azt a semmitmondó választ közölte, hogy „a BKV-val szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók a 12-e, csütörtök reggeli havazástól kezdődően folyamatosan végezték a megállóhelyek és a csomópontok hó- és síkosságmentesítését”. Majd felsorolták, hány csomóponton, végállomáson és megállóban, valamint hány négyzetméteren zajlik a síkosságmentesítés, ami azt a benyomást keltette, hogy a cég alvállalkozói sziszifuszi munkával takarítják a megállókat, de ez korántsem volt így. A BKV közleménye végére odaírta, „mindezek mellett is természetesen lehetnek olyan területek, ahol szakaszos jegesedések fennállhatnak, ezeket folyamatosan számoljuk fel”. Hogy ez mennyire nem felelt meg a valóságnak, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy hetek óta oda van fagyva a hó a XIV. kerületben az Amerikai úti (Mexikói út M) busz- és trolimegállóba, illetve napokig hasonló volt a helyzet több Szépvölgyi úti buszmegállóban is a II. és a III. kerületben, valamint számos csepeli megállóban.