Balog Zoltán és Trump is ott volt a washingtoni imareggelin

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője miután részt vett a csütörtöki imareggelin Washingtonban, rövid, kötetlen beszélgetést folytatott a szerda este beiktatott új amerikai külügyminiszterrel.

Balog Zoltán az MTI-nek azt mondta: Rex Tillerson külügyminiszterrel azt a reménységét osztotta meg, hogy változni fog az amerikai politika viszonya Magyarországhoz. Rex Tillerson hangsúlyozta: ő is ezt szeretné. Kifejtette, hogy az Egyesült Államokban nem csupán az új elnök választói, hanem jóval szélesebb társadalmi rétegek bíznak abban, hogy Amerika valóban új korszakba lép – idézte fel tárgyalópartnere szavait a magyar miniszter. „Mi azt szeretnénk, ha a magyar–amerikai kapcsolatok lépnének új korszakba” – hangsúlyozta Balog Zoltán.

A magyar miniszter – aki ezúttal már harmadszor vett részt Washingtonban a nemzeti imareggelin – az MTI-nek kiemelte: erkölcsi emelkedettséget és sajátos erőt sugároz, ha a világ minden részéről érkező több mint háromezer politikus és közéleti személyiség együtt imádkozik. Még ha ez másként, más stílusban történik is, mint ahogyan az Magyarországon szokott. Hozzátette: „ez a közös ima a politikai ellentétek fölé emeli legalább a közös imádság másfél-két órájára” a benne részt vevőket. Balog Zoltán hangsúlyozta: „Egy amerikai elnöknek – függetlenül attól, hogy milyen hátországgal választották meg – el kell ismernie, hogy a kereszténység ereje, a hitbéli erő nélkül ő sem érvényesülhet, nem lehet sikeres.”

Arra a kérdésre, hogy egy közös imareggeli a személyes kapcsolatoknak köszönhetően hozzájárulhat-e a megfontolt politikai döntéshozatalhoz, Balog Zoltán kifejtette: ez deklarált célja is az imareggelinek, jóllehet a közvetlen politizálást kizárják. „Nehezen tudom azonban elképzelni, hogy ha két politikus részt vesz egy közös imádságon, akkor utána sértegeti vagy gyalázza egymást ”– fogalmazott.

A miniszter elmondta: ősszel tervezik megrendezni az első magyar nemzeti imareggelit ellenzékiek és kormánypártiak közös szervezésében, és külföldi vendégeket is meghívnak majd. Ehhez most nemcsak tapasztalatot szereztek, hanem segítséget is kaptak.

Balog Zoltán közölte azt is, hogy a tavaszi budapesti második demográfiai világfórum és a családok világkongresszusa ügyében tárgyalt Martha Roby republikánus kongresszusi képviselővel, az amerikai életvédő mozgalom egyik jeles szereplőjével.