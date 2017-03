Baráti áron bérelhet Zsidai a Kapisztrán téren

Zsidai Zoltán Roy és cégcsoportja nemcsak különálló éttermeket üzemeltet a Várban, de az önkormányzat által csomagban bérbe adott ingatlanok segítségével egy teljes komplexumot is magáénak tudhat, amelyben hotel, étterem, cégközpont és több lakás is van, a terjeszkedéshez szükséges ingatlanok havi bérleti díja egy négyzetméterre vetítve potom 1670 forint – írja a HVG.hu, hozzátéve: Zsidai bérel ezenkívül egy turistacsalogató szabadtéri teraszt, amelyhez egy grátisz nyilvános WC is jár.

hirdetés

Havi 1,71 millióért

Mint írják, az első, 2012-ben kötött szerződésnek köszönhetően a két aláíró, Zsidai Zoltán Roy és a kerületi polgármester, Nagy Gábor Tamás kvázi szomszédok lettek, hiszen a Zsidai által vezetett V1 Gasztronómiai Vendéglátóipari Kft.-nek bérbe adott ingatlan közvetlenül a városháza mellett, a Kapisztrán tér sarkán található.

A régi szárnyban, amely műemlék épület, illetve az új épületben, összesen négy emeleten Zsidai egy két szinten található, összesen 251 négyzetméteres éttermet, egy 205 nm-es, ötszobás lakást, egy 159 nm-es tetőtéri lakást, egy 150 nm-es, galériás, négyszobás lakást, egy 94 nm-es, háromszobás lakást, egy 94 nm-es, kétszobás lakást, egy 40 nm-es üzlethelyiséget és egy 30 nm-es irodát is használhat. Az étteremhez, összesen öt lakáshoz, üzlethez és irodához tartozó részeket is átengedte az önkormányzat.

A Vár egyik központi terén található épülettömbért Zsidai havi 1,71 millió forint plusz áfát fizet, vagyis leosztva havonta 1670 forint/négyzetméterért bérli az éttermet, az irodát, az üzletet és az öt lakást – emeli ki a HVG.hu.

Mint írják, a két épületszárnyból álló ingatlan felújítása, illetve bővítése még a 2010-es ciklus előtt, pályázat alapján zajlott, ekkor épült az új rész, így részben biztosan közpénzből zajlott a jelenlegi épületek kialakítása, csakhogy az építkezés elhúzódott, és a végső összegére nézve nem találtak adatot.

Adminisztratív hiba?

A Kapisztrán tér másik végénél egy másik önkormányzati tulajdont is átengedtek a Zsidai Groupnak, ennek a bérleti szerződésnek a tárgya egy „91 nm-es, terepszint alatt található nyilvános illemhely, valamint a felette lévő, mészkő lapokkal burkolt, 150 nm alapterületű, kitelepülésre alkalmas terület”.

A hely Biergarten szabadtéri teraszként fut, amely saját definíciója szerint „vagány sörkert”, „gasztropub és bár a budai Várban”. Szabadtéri „esküvői partyt” is vállalnak „a hatalmas gesztenyefák alatt márciustól novemberig” – írták korábban az oldalon. Azonban az önkormányzattal kötött szerződés szerint csak április 15-től október 15-ig kapták meg a teraszt, annyira pontosan, hogy erre a két hónapra csak félhavi díjat fizetnek. Amikor erre a portál rákérdezett Zsidaiéknál, adminisztratív hibára hivatkoztak, és javították.

Mint írják, a „vendéglátó teraszért” Zsidai havonta 150 ezer forintot fizet, méghozzá csak 6 hónapig, a szezonban. Pedig a Spíler Biergarten alatt található nyilvános WC-t egész évben szintén ők üzemeltetik, a szezonban a terasszal azonos nyitvatartással 8–22 óra közt, októbertől áprilisig 8–20 óráig.

Aggályos körülmények

A Hvg.hu azt írja, a megállapodásban kifejezetten szerepel, hogy Zsidai köteles a műemléki környezetbe illően fenntartani a létesítményt, február végén azonban úgy nézett ki a terület, mint egy lerakat. A másik furcsa jogi megoldás, hogy Nagy Gábor Tamás polgármester és Zsidai ezt a szerződést 2016 decemberében kötötte, de 2014. június 16. napjára visszamenő hatállyal. Méghozzá azt is rögzítve, hogy az aláírás napjáig „a bérlő által fizetett díjat használati díjnak tekintik”. Ugyanakkor nem utalnak vissza semmilyen korábbi megállapodásukra, mint más Zsidai-étterem-bérletnél, így nem derül ki, mit legitimáltak így utólag – olvasható a Hvg.hu cikkében.

Világörökségi városkép

Az utóbbi megállapodás visszamenő hatályát Zsidaiék azzal magyarázták, hogy „korábban is volt ilyen szerződésük ugyanilyen használati díj összeggel, melyet hiánytalanul megfizettek”.

Emellett úgy vélték, hogy a Kapisztrán téren tárolt állványzat, alucsövek és fabódé megfelelnek az elvárt világörökségi városképnek. Azt viszont nem árulták el, hogy a Baltazár Hotelnek is helyt adó önkormányzati épületet, azon belül az 5 értékes, nagy lakást pontosan hogyan használják, hányat üzemeltetnek szálláshelyként, illetve kik laknak a többiben – írja a Hvg.hu.