A baloldal beállt az olimpiai népszavazás mögé

Az MSZP, az Együtt, az LMP és a Párbeszéd is támogatja a Momentum Mozgalom kezdeményezését.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke Horváth Csaba szocialista párttárásával tartott közös csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy támogatják a Momentum Mozgalom civil szervezet fővárosi olimpiai rendezést érintő népszavazási aláírásgyűjtését. Arra kérik tagjaikat, szimpatizánsaikat, hogy aláírásukkal támogassák a kezdeményezést.

Molnár emellett úgy véli, az ívet azoknak is alá kellene írniuk, akik az olimpia megrendezése mellett vannak. Így lehetőséget lehetne teremteni, hogy nyilvánosság előtt beszélhessenek arról, mit is jelentene az olimpia az országnak, milyen lehetőségeket, milyen kockázatokat rejtene a rendezés.

A szocialisták arra kérik a kormányt, hogy kezdeményezzen népszavazást ebben az ügyben, azért, hogy az emberek dönthessenek. Ez az MSZP igazi politikai célja, és ezért egy saját kampányt is indítanak – tette hozzá Molnár.

Ne a politika döntsön

Horváth Csaba szerint az olimpia igazi nemzeti ügy, évekre meghatározza az ország sorsát, már csak ezért is joga van megismerni az állampolgároknak az érveket és problémákat, melyek ennek kapcsán felmerülnek. A politikus úgy véli, a politikának nincs joga ebben a kérdésben dönteni.

Horváth szerint nincs garancia az olimpia megrendezésére akkor sem, ha a pályázatot Magyarország megnyeri, hiszen több kormányváltás is elképzelhető 2024-ig.

Az MSZP túl tud lépni a politikai álláspontján, ha a választók erre kérik – hangsúlyozta.

Az Együtt nem akar olimpiát

Budapesten nincs szükség olimpiára, ez pénzkidobás, pazarlás, ezt a pénzt az oktatásra és az egészségügyre kellene költeni – ezt már az Együtt elnöke mondta el Nyugati téri csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Szigetvári Viktor bejelentette azt is, hogy a mai napon az Együtt is megkezdte az aláírásgyűjtést a budapesti népszavazás ügyében az olimpia ellen. Ők is támogatják a Momentum Mozgalom kezdeményezését.

Szigetvári bízik más pártok és civil szervezetek csatlakozásában is.

Az LMP következetes

Az LMP is gyűjti az aláírásokat a budapesti olimpiát ellenző helyi népszavazási kezdeményezéshez – jelentette be Csárdi Antal csütörtökön Budapesten. A Nyugati téri aluljáróban, az LMP aláírásgyűjtő standjai előtt tartott sajtótájékoztatóján a fővárosi képviselő elmondta: a következő hetekben Budapesten több mint 20 helyen gyűjtik majd az aláírásokat – számolt be az MTI.

Elkezdődött az LMP aláírásgyűjtése. Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Úgy vélte, a népszavazáson a budapestiek elmondhatják majd a véleményüket arról, hogy mire szeretnék elkölteni azt a 3 ezer milliárd forintot, amibe az olimpia rendezése kerülne. Hozzátette: olyan összegről van szó, amiből 40 szuperkórházat lehetne felépíteni, vagy ami lehetővé tenné a hármas metró felújítását és a metróvonalak meghosszabbítását is.

Hangsúlyozta: az LMP az első pillanattól következetesen ellenezte az olimpia megrendezését, mert véleményük szerint egy olyan városban, ahol gondot okoz egy metróvonal felújítása vagy a kórházak üzemeltetése, nem szabad olimpiát rendezni.

„Ma Magyarországon sokkal fontosabb dolgaink vannak, mint az, hogy olimpiát rendezzünk, nem szabad két hét büszkeségért eladni a következő generációk lehetőségét a normális életre. Rendezzünk meg először egy tisztességes hétköznapot, aztán el lehet gondolkozni egy olimpia rendezésén” – fogalmazott a politikus, aki szerint inkább az oktatásra, az egészségügyre és a lakhatási krízis megoldására kellene koncentrálni.

Sallai R. Benedek, az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke azt mondta: az LMP egész országos hálózatát kész megmozgatni azért, hogy segítséget nyújtson a népszavazási kezdeményezéshez. Úgy vélte: most a fővárosiaknak van meg a lehetősége arra, hogy irányt mutassanak az egész országnak.

A kampány nem csak az olimpiáról szól Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A Párbeszéd is beszáll

A Párbeszéd támogatja az olimpiával kapcsolatos népszavazási kezdeményezést – írja sajtóközleményében az ellenzéki törpepárt.

„Egy évvel ezelőtt a Párbeszéd részt vett a budapesti olimpia megrendezésére vonatkozó népszavazási kezdeményezésben. Akkor nem volt, most van lehetőség arra, hogy az állampolgárok elmondhassák, mire akarnak elkölteni több ezer milliárd forintot, ezért a párt is aláírást gyűjt” – áll a kommünikében.

Több tucat aktivista gyűjt aláírást arra a kérdésre, amelyet egy évvel ezelőtt Erdélyi Katalin, az Átlátszó újságírója nyújtott be” – írják.

Pultozás és aktivisták

A Momentum Mozgalom decemberben nyújtott be helyi népszavazási kezdeményezést az olimpia ellen. A kérdésüket a Fővárosi Választási Bizottság hitelesítette, majd a Kúria is jóváhagyta, ezért kezdődhet meg most az aláírásgyűjtés. A kérdés úgy szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” Ahhoz, hogy valóban népszavazás legyen Budapesten, harminc nap alatt 138 ezer hiteles aláírást kell összegyűjteni. Ez nem ígérkezik egyszerű feladatnak, hiszen komoly szervezeti háttér és mindenféle címlista nélkül kell összeszedni négy hét alatt a szignókat.

Mától a főváros 25 forgalmasabb pontján pultokon gyűjtik a referendum elrendeléséhez szükséges aláírásokat. A „pultozáson” kívül több száz aktivista járja majd a várost, és kopogtatással is gyűjt szignókat – a szervezet szerint elsősorban ez utóbbira próbálnak majd koncentrálni. Az is kiderült, hogy a kampányukra eddig mikroadományokból 3,8 millió forint gyűlt össze, és több mint ötszáz aktivistával kezdenek neki a munkának, de közlésük szerint rengetegen jelezték, hogy ismerősi, családi körükben gyűjtik az aláírásokat. (Erre az ad lehetőséget, hogy az országos népszavazással ellentétben a helyi népszavazásnál másolt íveken is lehet szignókat gyűjteni.)