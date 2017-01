Bécsben sincs kormány a villamoson

Jelentősen nőtt Budapesten a tömegközlekedési járműveket akadályozó úgynevezett beparkolások száma. 2016-ra közel negyven százalékkal nőtt az esetek száma – a gépjárművek tulajdonosai jelentős bírságokra számíthatnak. De az osztrák fővárosban sem jobb a helyzet.

Romlik a közlekedési morál, jelentősen nőtt a tömegközlekedést akadályoztató parkolások száma. 2015-ben 1174, 2016-ban már 1637 alkalommal akadályozta hosszabb-rövidebb ideig szabálytalanul várakozó gépjármű Budapesten a tömegközlekedési járatok forgalmát – tudtuk meg a BKV Zrt.-től. Negatív rekord, hogy a 74-es troli vonalán ebben az évben 215 esetben jelentett akadályt szabálytalanul várakozó gépjármű. A belső Bécsi úti szakaszon, a Mester utcában, valamint a Krisztina körúti szakaszokon fordul elő gyakran ilyen jellegű forgalmi akadály – közölték lapunkkal a szakemberek.

hirdetés

A tapasztalatok szerint a menetrend szerinti közlekedésben szinte bárhol előfordul sínre parkolás, ahol a közúttal közösen használja a villamos a vágányokat. 2016-ban szabálytalan parkolás 21 alkalommal akadályozta az 51-es villamos, 13 alkalommal a 17-es villamos, 12 alkalommal a 19-es villamos és 6 alkalommal a 41-es villamos forgalmát.

A szabálytalan várakozások jellemzően körülbelül 15-30 percig jelentettek akadályt. Ugyanakkor ilyen esetben általában 2-3 óra szükséges a menetrendszerű közlekedés helyreállításához – azaz hogy minden járat a számára meghatározott időben induljon –, tehát az utasok számára hosszabb ideig tartó kellemetlenséget jelentenek a szabálytalanul várakozó autók.

Arra a kérdésünkre, hogy például a villamosvezetőnek milyen eszközei vannak a sínen veszteglő gépkocsi észlelésekor, azt a választ kaptuk, hogy mindössze annyit tehet, hogy jelzi a tényt a Budapesti Közlekedési Központ forgalomirányítási központjának, továbbá tájékoztatja az utasokat az akadályról, esetleg az alternatív továbbutazási lehetőségekről. Ilyenkor a BKK forgalomirányítási központja intézkedik tovább: értesítik az illetékes szerveket, amelyek közvetlenül felléphetnek a szabálytalanul várakozókkal szemben. A közösségi közlekedést érintő forgalmi zavarok gyors feloldása érdekében a BKK a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, valamint a rendőrséggel épített ki hatékony együttműködést.

A szabálytalanul várakozó gépjárművek elszállítását a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság végzi. 2016-ban 250 esetben intézkedtek: ebből 130 alkalommal elszállították a járművet, 120 esetben pedig áthelyezték. Utóbbira akkor kerül sor, ha a gépjármű szabályosan várakozik, mégis akadályozza a közösségi közlekedési járatok forgalmát. A többi esetben a szabálytalanul várakozó autó vezetője még az intézkedés előtt a helyszínre érkezett.

A bírság nagysága a szabálysértés mértékének függvényében jogszabályban van rögzítve. Tiltott helyen várakozás esetén tízezer forint a büntetés. Az elszállítás költsége további húszezer forintot jelenthet.

Néhány évvel ezelőtt a Fővárosi Önkormányzat városüzemeltetési bizottságának megbízásából a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület egy tanulmányban megállapította, hogy a villamosokat, trolibuszokat, autóbuszokat a helytelen parkoláson kívül számos olyan zavartényező akadályozza, melyek szerintük megfelelő rendőri jelenlét esetén kiküszöbölhetők lennének. Gyakori problémát jelent, hogy a személyi sérüléssel nem járó koccanások, balesetek esetén az autósok nem törekednek a mihamarabbi megegyezésre és az autóik által okozott forgalmi akadály elhárítására, hanem vitával és egyezkedéssel töltve az időt akadályozzák a forgalom résztvevőit, néha akár az őket kikerülni képtelen kötöttpályás járműveket is.

Ha hihetünk a statisztikának, Bécsben még rosszabb a helyzet mint Budapesten. Csaknem 2300 alkalommal állták el tavaly szabálytalanul parkoló autók a villamos- és buszjáratok útját az osztrák fővárosban. Emiatt az utasoknak akár 40 percet is kellett várakozniuk, 650 esetben pedig csak a gépkocsi elvontatása segített. A 2015-ös 2200 esethez képest némi mérséklődés tapasztalható.

A város és a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien folyamatos kampányokkal igyekszik felhívni a sofőrök figyelmét arra, hogy úgy és olyan helyen tegyék le az autójukat, ahol nem akadályozzák a buszokat, villamosokat.

Bécsben is mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia annak, aki nem figyel oda parkoláskor, és a leállított gépjárműve akadályozza a forgalmat. A minimum 36 eurós büntetés mellett ugyanis neki kell kifizetnie az autó elvontatását, a tűzoltókat, de még a személyzet túlóráit is. Így könnyen több száz euróra is rúghatnak a költségek – közölte lapunkkal Bécs külképviseleti irodája.

hirdetés

Az osztrák fővárosban egyes területeken a leparkolt autóknak rá sem szabad lógniuk azokra a betonlapokra, amelyekben a villamossínek futnak. A Döblinger Hauptstrasse egy szakaszán, a 37-es villamos vonala mentén pedig – kísérleti jelleggel – elektronikus kijelzők figyelmeztetnek, ha az autós nem tartotta meg a kellő távolságot a sínekhez. Währingben, a 9-es és a 42-es villamos vonalán ugyanakkor csak a teljes megállási és parkolási tilalom bevezetése segített a rossz helyzeten.