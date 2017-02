Bekebelezi a turizmust a baráti holdudvar?

Egyre több jel utal arra, hogy a turizmusban fokozatosan mind nagyobb szerephez jut a kormány holdudvara. Ismert az is, hogy az idei évtől új és önálló állami hivatal felügyeli az ágazatot. A szállodák és éttermek tekintélyes szakmai szervezetének háza táján viszont csönd honolt.

Csupán apró hír jelent meg arról – az is csak szakmai lapokban –, hogy tavaly októberben tartották az uniós tagországok szállodai, éttermi és kávéházi szövetségeit tömörítő Hotrec tisztújító közgyűlését, amelyen a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét ismét alelnökké választották. Niklai Ákos 2018-ig kapta a megbízatást, itthon év végéig lett volna elnök. Ehhez képest karácsonykor váratlanul lemondott hazai tisztségéről.

Távozását személyes okokkal indokolta, levelében úgy fogalmazott: nagy örömére szolgált, hogy az elmúlt több mint 15 évben hozzájárulhatott a szövetség növekedéséhez és megerősödéséhez, fejlődéséhez és sikeres lobbitevékenységéhez. Információink szerint a szakember lemondásának előjelei nem voltak, nem utalt rá semmi, hogy ilyesmit tervez. Vezető tisztséget már többször is betöltött, megszakításokkal hét évig volt elnök, többször alelnök. Az európai szövetség vezetőségének 12 éve tagja, a legutóbbi tisztújításon pedig a turizmus képviseletében beválasztották a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségébe is. A nagyságrendileg 400 szállodát és 40 éttermet tömörítő hazai szövetséget december 31-e óta ügyvezető elnökség irányítja, közleményükben megfogalmazták, Niklai tanácsaira és tapasztalataira a jövőben is számítanak.

Az elnök utódjáról még nincs hír, az ugyanakkor ismert, hogy a társaság február 21-én tartja rendkívüli közgyűlését, amelyen – úgy tervezik – módosítják a hoteleket és vendéglőket tömörítő társaság szervezeti és működési szabályzatát. Ezt sokan furcsállják, kérdés ugyanis, hogy az elnök lemondása mennyiben teszi szükségessé ennek változtatását. Ugyan erről bejelentést még nem tettek, de szállodás körökből tudjuk azt is, hogy a szövetség március végén vezetőségválasztó közgyűlést is tart.

Furcsa egybeesések

A szállodaszövetség elnökének távozása furcsamód egybeesik a külföldi turisztikai képviseletek megszüntetésével, amit a szakma súlyos hibának tartott, illetve a turizmus állami irányításának teljes átszabásával: kilenc hónap után, „dolga végeztével”, alig több mint egy hete mondott le posztjáról Bienerth Gusztáv turisztikai kormánybiztos, akit január 8-án választottak meg a Magyar Úszószövetség elnökének. A távozását a 25. Turisztikai Díjátadó Gálán és Évadnyitón bejelentő szakember a rendezvényen elmondta, hogy minden feladatát teljesítette, a turizmus kormányzati átalakítása befejeződött, adott az új feltételrendszer ahhoz, hogy 2017 kivételes éve legyen az ágazatnak. Ez valóban így van, a kormány meghatározó korszakot zárt le: hét hónapnyi felkészüléssel, belföldi és külföldi promóciós irodák bezárását követően felállt az új turisztikai struktúra. A Guller Zoltán vezette Magyar Turisztikai Ügynökség január 1-je óta működik, létrejött az egyablakos turizmusigazgatás.

Az ágazat már most is a nemzeti össztermék tíz százalékát adja, ez az év pedig kiemelkedő lesz: idén lényegesen több hazai és uniós forrás áll majd rendelkezésre fejlesztésre és beruházásokra, a turisztikai célelőirányzat jelentősen megnövekedett, emellett csökkent az éttermi vendéglátás áfakulcsa. Az országban nyáron világraszóló eseményeket is rendeznek: júliusban a Formula–1 Magyar Nagydíja mellett lesz úszó- és vízilabda-világbajnokság, augusztus végén cselgáncs-világbajnokság zajlik. A szakmabeliek más most biztosra mondják: a hotelek májustól októberig kitehetik a „megtelt” táblát.

Jön Mészáros és köre

Ebben a környezetben mondott le Niklai Ákos, aki távozásának körülményeit nekünk sem indokolta részletesebben. Megkeresésünkre röviden csak annyit válaszolt, hogy döntésének személyes oka volt, főképp az, hogy gyermekei és unokái külföldön élnek, a kapcsolattartást pedig nagyon megnehezítik a szövetség vezetésével járó teendők.

Az ugyanakkor nyílt titok, hogy a hazai szállodapiac erősen átrendeződik. Bizonyos kormányközeli szereplők egyre több szállodát vásárolnak, egyre nagyobb befolyásra tesznek szert – a lapok már korábban beszámoltak arról, hogy a brókerbotrányok után maradt szállodákat, így az egerszalóki Salirist és a Lifestyle Mátrát, illetve a balatonalmádi volt Ramadát megszerezte Orbán Viktor barátjának, Mészáros Lőrincnek a köre, december óta pedig már több mint sejthető az is: a Hunguest hotelek irányítása is érdekköréhez került.

A miniszterelnök veje is bevásárolt

Ha nem is szállodaláncban szerzett érdekeltséget, de a miniszterelnök veje, Tiborcz István is belépett a turisztika területére: az már régebbi hír, hogy a turai kastély megszerzése hozzá köthető, tavaly novemberben pedig kiderült az is, hogy a hozzá és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő igazgatójához, Szivek Norberthez köthető cégek szerezték meg a Pesti Vigadó melletti Mahart-házat. A beruházáshoz a félállami Gránit Bank biztosított majdnem 2 milliárd forintos hitelt. Az Átlátszó pedig a napokban arról is beszámolt, hogy az épületbe bejegyzett cég vette meg a keszthelyi műemlék szállót, a Hullámot. A Mahart-székházban egyébként a filmügyi kormánybiztosnak is van résztulajdona, ebben az épületben működnek kaszinóvállalatai és a Tropicana kaszinó. Decemberben arról is röppentek fel hírek, hogy a miniszterelnök vejének köréhez kerülhet egy Visegrádnál, a Hiltonnak épülő félkész luxusszálloda.

És itt kanyarodjunk vissza a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségéhez. Ebbe a képbe ugyanis nehezen fér bele az a közel 50 éves múltra visszatekintő szakmai szervezet, amelynek kifejezett célja a hazai szállodai és vendéglátóipari vállalkozások ideológiamentes érdekképviselete, illetve az egyeztetés annak érdekében, hogy a szabályozási környezet kedvezzen valamennyi ágazati szereplőnek. Ennek érdekében a szervezet mindent megtett Magyarországon és az unióban is, a politikával viszont nem akart összefonódni.

Átalakulás

Úgy tűnik, ez az, ami most változhatott: több forrásunk is elmondta, hogy a szövetségre a frissen felállt Magyar Turisztikai Ügynökség felől nehezedett nyomás, az új állami szervezet többet akart puszta partneri kapcsolatnál. Új vezetőket szerettek volna, illetve azt, hogy a szállodaszövetség és a turizmus állami irányítása között stratégiai együttműködés alakuljon ki. Ez utóbbi nem feltétlenül baj, az viszont már gond, hogy a szokásosnál erőteljesebb befolyásra törekedhettek a saját delegáltjaik révén.

Ez lehetett az, amit a korábbi vezetés nem akart elfogadni. Jelzésértékű az is, hogy miközben a szövetség háza táján történtekről húszan-harmincan biztosan tudnak, névvel nyilatkozni senki nem akart. Arról mindenesetre több forrásunk is beszámolt, hogy a szállodaszövetségben külső tanácsadók ha nem is elnöki, de vezető beosztást szánnának Hamvas Zoltánnak, a Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesület alelnökének, aki egyben a Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület elnöke is – viszont a szállodaszövetségnek nem tagja. Megkerestük Hamvast is, akinek nincs tudomása ilyen tervekről. Arra a kérdésünkre, hogy ha lenne ilyen megkeresés, elgondolkodna-e rajta, kitérő választ adott.

Olyan információink is vannak, hogy amíg a vezetőség átformálására nem láttak esélyt, fölmerült az ötlete egy konkurens, kimondottan kormányközeli szállodaszövetség létrehozásának is. Ennek van realitása, hiszen a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest-lánc minden bizonnyal beállt volna mögé, magával rántva másokat is.

Ez nem lett volna újdonság, már meglévők mellé ugyanis nem egy szervezet nőtt ki a földből: jó példa erre az, hogy a Molnár B. Tamás által jegyzett, több mint tíz éve működő, eddig leghatékonyabb Magyar Gasztronómiai Egyesületből tavaly májusban lépett ki mások mellett Széll Tamás, Csapody Balázs, Bíró Lajos és Zsidai Zoltán Roy. Utóbbi annak a gasztronómiai csoportnak a vezetője, amelynél a miniszterelnök lánya is dolgozott, és aki Orbán Ráhel mentoraként említi magát. Zsidai kilépése előtt pár hónappal hozta létre a ma is az elnöksége alatt működő Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesületet, s míg ő maga a kormányközeli Századvéghez, addig az éttermi szakma az ő nevéhez köti annak az áfacsökkentésnek a gyors kilobbizását, amelyért a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége hiába küzdött évekig. A kormányzathoz közel álló, erősebb érdekérvényesítő képességgel bíró egyesületnek egyébként az egyik alelnöke az a Hamvas Zoltán is, akit többen a szállodaszövetség lehetséges jövőbeni vezetőségi embereként emlegetnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 11.