Belülről bomlasztanák Gyurcsány pártját?

Lengyel László politológus titokban arra próbálta rávenni Niedermüller Pétert, a Demokratikus Koalíció alelnökét és uniós képviselőjét, hogy pártja elnökségével és Gyurcsány Ferenc elnökkel szemben politizáljon – jelentette ki az egykori miniszterelnök az Inforádiónak.

A DK vezetője szombati évértékelőjében még nem volt ennyire konkrét, amikor azt mondta: „az MSZP, a Párbeszéd, az Együtt, valamint Botka László és egy önjelölt királycsináló a DK háta mögött szervezkedik”. Ekkor még nevet nem mondott, csak annyit árult el, hogy egy közíróról van szó.

Megosztási kísérlet

„Megpróbáltak minket megosztani. […] Lengyel László megkereste Niedermüller Pétert, akit biztattam, menjen el a találkozóra. Meghallgatta, mit szeretnének, és mi történik a háttérben, majd azt mondta, nem fog menni, mert ő sokkal lojálisabb annál. Visszautasította azt a kérést is, hogy mindezt tartsa titokban. Visszajött, és beszámolt a DK elnökségének. Erős ellenérzést váltott ki” – írja az Inforádió.hu Gyurcsányt idézve.

„Az nem főbenjáró bűn, ha valakik mögöttünk esetleg tárgyalnak. Az igen, ha a Demokratikus Koalíció egyik vezetőjét, Niedermüller Pétert kifejezetten azzal a szándékkal, hogy mi ne is tudjunk róla, megpróbálják rávenni arra, hogy a DK nevében, de a háta mögött kezdjen el tárgyalni és megbontani a Demokratikus Koalíció politikai működő egységét. Ezt nem engedem meg” – mondta a pártelnök a rádiónak. (A teljes Gyurcsány-interjút egyébként a kora esti órákban közli az Inforádió.)

Gréczy már korábban kimondta

Gyurcsány Ferenc interjújának előzménye is volt, nem ő jött elő először Lengyel László nevével. Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője már egy szombati Facebook-posztjában megnevezte a „közírót”, mint aki ki akarja tolni a DK-t, és különösen Gyurcsányt a baloldali pártok együttműködéséből.

Ezt később Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke is megerősítette az ATV-ben.

Lengyel beszélt Niedermüllerrel, de nem úgy

Az televízió honlapja megszólaltatta az ügyben Lengyel Lászlót is, aki elismerte, hogy beszélt Niedermüller Péterrel, de „onnantól kezdve semmi sem igaz, ami ezzel összefüggésben elhangzott”, ő semmiféle szervezkedésnek vagy szétverési kísérletnek nem része. Szerinte a DK uniós képviselője nem tehet róla, hogy belerángatták „ebbe a hülyeségbe”, és sajnálja Niedermüllert, hogy „rossz társaságba keveredett”.

Lengyel szerint amúgy Gyurcsánynak már régen el kellett volna tűnnie a politika színpadáról, pártja és szavazói ugyanakkor továbbra is fontos részei a baloldali politikának – írja az Atv.hu.

Niedermüller Péter is megszólalt

Többórás hallgatás után Niedermüller Péter is megszólalt, a Facebookon erősítette meg a Gyurcsány Ferenc által már elmondottakat.

„Meghallgatok mindenkit, ahogy meghallgattam most azokat is, akik azon ügyeskednek, hogy miképpen lehetne kizárni a DK-t, annak elnökét az együttműködésből anélkül, hogy a szavazóit elveszítenék, aztán azt teszem, amit a lelkiismeretem diktál” - írta. Megfogalmazása szerint „nem fér bele a sunyiság, nem férnek bele a féligazságok, a titkolózás, a hazudozás”.

A DK-s politikus szerint ma a „demokratikus ellenzék” jelentős része azzal foglalkozik, hogy megbélyegezze azokat, akikkel nem ért egyet – ők a „lejárt” vagy „hiteltelen” politikusok –, hogy kiszorítsa azokat, akikkel szerinte nem lehet legyőzni Orbán Viktort. Pedig Niedermüller szerint ezzel valójában a miniszterelnököt és rendszerét erősítik. Éppen ezért ő maga ebben nem akar részt venni, mert mint mondta, a politikának és a politizálásnak is van moralitása. „Eszembe sem jut senkinek, legkevésbé saját párttársaimnak a háta mögött »üzleteket« kötni” – szögezte le.

Niedermüller Péter szomorúnak nevezte, hogy azok, akik részt vettek ezeken a bizonyos tárgyalásokon, egyszerűen letagadják a nyilvánosság előtt.

„Nem Gyurcsány Ferenc személye a legalkalmasabb”

A kifejezetten különutas politikát képviselő LMP társelnöke is részt vett egy olyan találkozón, amelyen az éppen Gyurcsány Ferenc megpuccsolásával hírbe hozott Lengyel László is ott volt. A RTL Klub információját maga Hadházy Ákos társelnök erősítette meg a Magyar Nemzetnek. Elmondta, amikor megválasztották az LMP egyik vezetőjének, párton belül és kívül is egyértelművé tette, hogy az ellenzéki pártoknak beszélniük kell egymással, és ő ezt meg is fogja tenni. Ilyenkor ugyanis el tudja mondani egyrészt azt, hogy kormányváltásról csak akkor lehet beszélni, ha garanciát tudnak vállalni arra, hogy nemcsak a jelenlegi, hanem a 2010 előtti kormányokhoz képest is új irányt tudnak adni az országnak. A másik fontos kérdésnek pedig a választási rendszer átalakítását nevezte, hogy a több százezer külföldre vándorolt magyarnak is megkönnyítsék, hogy voksolni tudjon.

Arra a kérdésünkre, nem érezte-e úgy, hogy a Lengyel Lászlóval is zajló beszélgetés lényegében egy Gyurcsány Ferenc kihagyásával tervezett ellenzéki összeborulást célozna, Hadházy Ákos annyit mondott, hogy nincs itt az ideje a mandátumosztogatási technikák kibeszélésének. Szerinte az ellenzék egyik legnagyobb hibája éppen az, hogy állandóan az a téma, ki, kivel, hol és hogyan. Amennyiben ezt így folytatják, nem lesz kormányváltás 2018-ban – jelentette ki.

Az LMP társelnöke – mint mondta – nagyon károsnak tartaná, ha most arról lenne szó, hogy Gyurcsány Ferenccel vagy nélküle. Azt viszont leszögezte, hogy az ellenzéknek kormánypárti szavazókat kellene megnyernie, ehhez pedig szerinte nem Gyurcsány személye a legalkalmasabb.

Szél Bernadett, az LMP másik társelnöke a Magyar Nemzet kérdésére azt egyértelműen kijelentette, hogy nem változott álláspontjuk, a párt továbbra is önállóan készül a választásokra.