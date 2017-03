Bérunió: megszerezte a Jobbik a nemzetközi támogatást

Sikerült hét uniós országban hét olyan pártot, szakszervezetet vagy magánszemélyt találnia a Jobbiknak, akikkel közösen kezdeményezhetik a béruniót. Ha Brüsszel rábólint a tervekre, egy év alatt egymillió aláírást kell összegyűjteniük.

Jövő kedden megalakulhat az a kelet-közép-európai résztvevőkből álló, úgynevezett polgári bizottság, amely uniós szinten kezdeményezheti a béruniót, vagyis az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének érvényesítését – ezt jelentette be Vona Gábor. A Jobbik vetette fel nagyjából három hónappal ezelőtt ezt a kérdést, azóta sikerült maguk mögé állítani a régió hét országból hét pártot, szakszervezetet vagy magánszemélyt. Ahhoz ugyanis, hogy a tervekből bármi is legyen, hét ország egy-egy állampolgárának kell egy polgári bizottságba tömörülnie, az Európai Bizottsághoz kell benyújtaniuk a kezdeményezésüket, és ha ott zöld lámpát kapnak, akkor egy év alatt összesen egymillió aláírást kell összegyűjteniük. A Jobbik elnöke szerint ha idáig eljutnak, a szükséges aláírásszámnak akár a többszöröse is meglehet majd.

Vona Gábor történelminek nevezte az együttműködést, hiszen – mint mondta – ez lesz az első olyan ügy, ami mögé az összes kelet-közép-európai ország jó szívvel tudott felsorakozni. A bérunió megvalósítása kapcsán konkrétumokat nem mondott, azt hangsúlyozta, hogy a régió nem alamizsnát kér, hanem egy új kohéziós politika kialakítását szorgalmazzák és azt, hogy ezekben az országokban is versenyképes gazdaság jöhessen létre. A Jobbik arra hivatkozik, hogy az uniós csatlakozásunk óta a nyugati és kelet-közép-európai régióban az árszínvonal kiegyenlítődött, míg a bérszakadék tovább nőtt.

Árunió már létrejött, a bérunió még várat magára – mondta.

Vona Gábor ennek alátámasztásaként azt mutatta be, hogy míg 2006-ban itthon a nettó éves jövedelem 3848 euró volt, 2015-re ez csak 4491 euróra emelkedett. Miközben a régió országaiban 60 százalékos volt a növekedés ebben az időszakban, nálunk mindössze 16 százalékos.

A Jobbik elnöke ismét történelmi gyalázatnak nevezte, hogy eddig egyetlen magyar miniszterelnök sem vetette fel ennek a problémának a létezését az uniós csúcsokon.