Bírság jár az ételosztásért Erzsébetvárosban

Harmincezer forint közigazgatási bírsággal sújtotta a budapesti VII. kerület polgármesteri hivatala a Heti Betevő Egyesületet, amiért vasárnaponként meleg ételt osztanak a rászorulóknak a belső-erzsébetvárosi Klauzál téren. Az egyesület kedden a saját Facebook-oldalán közölte, hogy természetesen befizetik a bírságot, de mindenképpen folytatni szeretnék a karitatív munkát.

A Heti Betevő már több mint három éve gyűjt pénzt az erzsébetvárosi bulinegyed szórakozóhelyein, amelyből hetente egyszer legalább kétszáz embernek tudnak jó minőségű, ízletes egytálételt főzni a szintén önkéntes munkában dolgozó szakácsok – illetve egyéb felajánlásokból süteményt és gyümölcsöt is adnak a „vendégeknek”. Az ötlet olyan sikeresnek bizonyult, hogy már a VIII. kerületben, Székesfehérváron, Pécsen és Makón is elindultak hasonló kezdeményezések.

Az önkormányzat szerint ez jogszerűtlen Fotó: Heti Betevő / Facebook

A helyzetet, ami a bírság kiszabásához vezetett, maga a kerületi önkormányzat állította elő: tavaly májusban lejárt az egyesület közterület-használati engedélye, és azt azóta nem hosszabbították meg, a „tér egyéb célú hasznosítási terveire” hivatkozva (már az előző, szocialista vezetés alatt is tervben volt, hogy mélygarázst építenének a tér alá, az ötlettől a fideszes többség sem állt el, de egyelőre nincs pénz a megvalósításra).

Az egyesület azóta egyeztet az önkormányzattal, hogy új helyszínt és előkészítő helyiséget kapjanak. Úgy tűnik, hogy az Almássy téren folytathatják, ahol egy önkormányzati helyiség is rendelkezésre állna, de erről még a képviselő-testületnek is döntenie kell. Viszont a Heti Betevő nem állt le az egyeztetések idejére sem, engedély nélkül – a gyülekezési jogra hivatkozva – is folytatták az ételosztást.

Ezért indult ellenük még januárban hatósági eljárás, amely a napokban bírság kiszabásával zárult, „a kerület rendjével kapcsolatos szabályok megszegése miatt”. Az egyesület bízik abban, hogy megállapodásra jutnak az önkormányzattal, de addig folytatni szeretnék a munkájukat, így a következő hetekben egy VII. kerületi magánterületen rendezik meg a Heti Betevő ételosztásait.