Bölcsődei haláleset: nem agyhártyagyulladás volt

Nem fertőző betegség okozta a karácsony napján elhunyt budapesti bölcsődés halálát. December 28-án az Index írt a tragédiáról, azt közölve, hogy a kisgyermeknek agyhártyagyulladása volt. Ezt megkeresésünkre határozottan cáfolta mind a bölcsőde, mind az eljárásban illetékes hatóság.

A XI. kerületi intézményt a szülők értesítették arról, hogy megbetegedett gyermeküknél felvetődött az agyhártyagyulladás gyanúja. Ez alapján születhetett meg a cikk, mely szerint „az elsődleges, nem hivatalos laboreredmények [helyesebben: nem hivatalos diagnózis – a szerk.] szerint a gennyes agyhártyagyulladást (Meningococcus) okozó Neisseria meningitidis baktérium B típusa volt a kisgyermek szervezetében”.

Bölcsődei forrásunk arról számolt be, hogy az agyhártyagyulladás-gyanú bejelentése után az illetékes kormányhivatal értesítette a szülőket a helyzetről, és átadta az antibiotikumokat. A szülők ezt szinte kivétel nélkül elkezdték bevenni, illetve beadni a gyermekeknek. Majd két napra rá jött az értesítés a járványügyről, hogy nem mutatható ki a kisgyermek testéből a baktérium.

A hivatalos eljárás szerint a betegellátó kötelessége jelenteni a népegészségügyi hatóságnak, ha bizonyos betegségek gyanúja felvetődik – tudtuk meg az illetékes fővárosi kormányhivataltól. Ilyenkor a népegészségügyi szakemberek tájékozódnak a beteg állapotáról, felveszik a kapcsolatot a családdal, és feltérképezik, kikkel érintkezhetett a beteg a lappangási időben. Ennek nyomán mielőbb megkezdik az úgynevezett antibiotikum-profilaxist, azaz a megelőző antibiotikum-kezelést – írták. Így történt a XI. kerületi esetben is, amikor a profilaxis után a laboratóriumi eredmény kizárta a gennyes agyhártyagyulladást okozó kórokozók fertőző szerepét, ők pedig ennek tudatában tájékoztatták az érintetteket.

Bölcsődei forrásunk elmondta, hogy az esetet követő egy-két napban pánikhelyzet alakult ki a szülők között. A rémhírek a Facebook-csoportokban is gyorsan terjedtek, a szülők pedig rohantak az agyhártyagyulladás baktériumaitól védő vakcinákat venni. Azóta a kedélyek lecsillapodtak, az élet pedig megy tovább – tette hozzá. Egy szülő arról számolt be nekünk, hogy az intézmény részéről minden tájékoztatást megkaptak, a gyermekekkel és a szülőkkel is empatikusan bántak; senkiben fel sem vetődött, hogy a bölcsőde volna a felelős.

Ugyanakkor a pánik kitörését több tragédia előzte meg: csak decemberben két halálos áldozatot szedett hazánkban a gennyes agyhártyagyulladás, egy 22 hónapos borsodi kisgyermek és egy budapesti gimnazista is áldozatul esett a kórnak. Információink szerint az esetek óta úgy megnőtt az érdeklődés az egyébként összesen akár 130 ezer forintba is kerülő oltóanyagok iránt, hogy a gyártó külön levélben értesítette a gyógyszertárakat: a következő hónapokban nem tudja kielégíteni a megnövekedett keresletet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 06.