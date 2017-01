Börtönlakók is kijöttek a hóra

Pénteken az egész ország területén nagy mennyiségű csapadék hullott, északon erősen havazott, ahogy intenzív hóesés volt a Dunántúlon is, míg máshol eső, havas eső, ónos eső volt jellemző. A kialakult időjárási helyzet miatt az országos rendőrfőkapitány elrendelte az országos törzs felállítását – közölte a rendőrség. Emellett Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében részleges törzsek működtetéséről született döntés. A katasztrófavédelemnél szintén döntöttek részleges törzsek felállításáról Nógrád, Heves, Pest, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A gyorsforgalmi utak és főutak burkolata mindenhol vizes, sónedves volt, az északi, északkeleti területeken havas, latyakos, hókásás. Az M7-es autópálya balatonvilágosi és fonyódi szakaszán még pénteken késő délután is latyakos volt a burkolat, Nagykanizsa térségében pedig hó fedte a pálya felületét. Az M3-as autópályán Kál térségében szintén latyakos volt az útburkolat.

A síkos útfelület káoszt okozott az utakon: sok helyen történt baleset, keresztbe fordultak autók, a buszok és a kamionok. A havazással érintett utakat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – közlése szerint – folyamatosan síkosságmentesítési, illetve hóeltakarítási munkálatokat végez.

A Nógrád megyei határátkelőket és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bánréve határátkelőn forgalomkorlátozást léptettek életbe a szlovák hatóságok, így oda már a legfeljebb 3,5 tonnás gépjárművek léphetnek be. A havazás miatt este a horvát hatóságok is lezárták a határt a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek előtt. Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyében a 82-es számú főút és a 83-as számú főút egyes szakaszain ugyancsak életbe lépett a 7,5 tonnás súlykorlátozás.

A katasztrófavédelem arra kéri az útra kelőket, hogy csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel induljanak el. Nélkülözhetetlen felszerelés a téli gumi és a hólánc. Indulás előtt meg kell győződni arról is, hogy a fényszórók működnek-e, illetve elegendő üzemanyag van-e a tankban; ajánlatos a szokásosnál többet vételezni. Fontos még a feltöltött mobiltelefon, hogy ha az autós elakad a hóban, segítséget tudjon kérni. Legyen nálunk láthatósági mellény, GPS vagy térkép, némi élelmiszer és folyadék.

Az intenzív havazás nemcsak az utakon, de számos településen is fennakadásokat okozott. A fővárosban több buszjárat nem, vagy csak rövidített útvonalon közlekedett. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatja az utasokat a járatokról. Olvasóink arról számoltak be, hogy a BKK számos megállójában egész nap nem takarították el a havat. A várható havazás miatt hómunkásokat vesz fel szombaton délelőttre az FKF Nonprofit Zrt. Jelentkezni a kerületi szolgáltatási csoportoknál lehet, amelyek címei, illetve az alkalmazás feltételei a www.fkf.hu címen olvashatók, és a cég Facebook oldalán. Nyolcórai munkáért nettó négyezer forintot fizet a társaság.

Az észak-keleti megyékben még fogvatartottak is besegítettek a hó eltakarításába. A rendkívüli hóhelyzetre tekintettel a régió büntetés-végrehajtási intézetei önkéntes munkát vállaló fogvatartottakkal siettek a városok önkormányzatainak segítségére. A régióban az egri, a miskolci és a nyíregyházi bv. intézetek nyújtottak segítséget.

A rendkívüli időjárásra való tekintettel figyelmeztető előrejelzést adtak ki Magyarország területére szombaton éjfélig, a hullámzó frontrendszer miatt ugyanis sokfelé lehet újra számítani nagy mennyiségű csapadékra (eső, havas eső, hó). Nagy mennyiségű hó várható, reggelig összességében lehulló friss hó mennyisége többfelé elérheti 20 centimétert, 300-400 méteres magasság felett az Északi-középhegységben akár 25-30 centiméternél is több hóréteg is képződhet. Vasárnapra visszatér a kemény hideg, hajnalban a szélvédett tájakon akár mínusz 17 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, napközben változóan felhős lesz az ég, több helyen kisebb havazás, hózápor is kialakulhat, mínusz 5, plusz 2 fok várható.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 14.