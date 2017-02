Botka: Orbán elvitatkozta az időt Brüsszellel

Az MSZP reménybeli kormányfőjelöltjének elege van a túlélésre játszó párttársaiból.

Észbe kell kapni, de azonnal – sürgeti Botka László szegedi polgármester és a szocialisták potenciális miniszterelnök-jelöltje a 24.hu-nak adott pénteki nagyinterjújában, amelyben beszélt Orbán Viktor vendégül látásáról, Gyurcsány Ferenc lehetséges sorsáról, Paks 2-ről, számos sikamlós témáról, amin „jó sokan megsértődnek” majd.

– Az elmúlt két évben nyolcszor ígérték – fogalmazott Orbán szegedi látogatásáról Botka, hozzátéve, csúszásban van az uniós pénz elköltése itthon, mivel a miniszterelnök elvitatkozta az időt Brüsszellel. Azt viszont elismeri, hogy jó hatalomtechnikus, és a gazdaságban is komoly eredményei vannak. Úgy véli, valójában Lázár János kormányoz, Orbán a víziót adja hozzá – ami egyre inkább „elszakad a valóságtól”.

Egyértelműen fogalmaz viszont arról, hogy szerinte „az Orbán-rendszer egyre inkább a lopásra és a korrupcióra épül, sőt már ideológia is van a gazemberségre”. Tárgyalásaik során nem volt lehetőség négyszemközti beszélgetésre.

Meggyőzni az LMP-t, de Gyurcsányt nem

A 2018-as választásokkal kapcsolatos reményeiről szólva elmondta, aki a túlélésre és a megsemmisítő vereség elkerülésére játszik, „még annál is ordasabb vereséget szenved, mint ami jár neki”. Botka hisz abban, hogy Orbán Viktor akár már 2018-ban is legyőzhető, és cáfolja, hogy médiahekk volna az ő miniszterelnök-jelöltsége. „A magyarok többsége kormányváltást akar, becsapva érzi magát. Rájuk számítok”, vélekedik a politikus, aki azt az egymillió szavazót szeretné a következő egy évben megszólítani, akit eddig senkinek nem sikerült. Ugyanakkor nem engedi el a feltételeit, a közös listát és az egyeztetett jelölteket sem a 106 egyéni választókerületben, ezt viszont a partnerek egy része elutasítja. Botka László abban bízik, meg lehet győzni a többieket még, a többiek alatt pedig az LMP-t is érti – a DK vezetőjét, Gyurcsány Ferencet viszont nem. A határidő a tavasz, az előválasztást pedig bohóckodásnak tartja.

Botka népszerű a baloldalon A távirati iroda közlése szerint még a baloldalon is kevesen látnák szívesen Botka Lászlót a miniszterelnöki székben – a kormányközeli Századvég Alapítvány friss közvélemény-kutatása viszont, amit az MTI szemlézett, 79 százalékos népszerűséget mért Botka mellett a baloldaliak körében. A meghatározó politikai pártok vezetői közül a Századvégnél Orbán Viktor a legnépszerűbb. A teljes népesség fele van kedvező véleménnyel a miniszterelnökről. Az MSZP kormányfőjelöltjéről, Botka Lászlóról az összes megkérdezett 34 százaléka nyilatkozott pozitívan, 31 százalék nem kedveli. Az eredményekből az is kiderül, hogy Botka László a középen állók körében inkább megosztó (29 százalék kedveli), a jobboldaliak többsége pedig elutasítja (51 százalék nem kedveli). A magyarok többsége (51 százaléka) Orbán Viktort látná legszívesebben a miniszterelnöki pozícióban.

– Nincs Gyurcsány-fóbiám, a személyes véleményem jobb róla, mint az átlag választóé, de ettől még tény, hogy az Orbán leváltásához szükséges többség nem szedhető össze, míg Gyurcsány a baloldal egyik vezetője – jelenti ki kategorikusan, mivel garanciát kínálna arra, hogy nem „a 2010 előtti kormányzás hoznák vissza”. – Röhej, hogy egy baloldali kormánynak a válságkezelés során az az első ötlete, hogy elvegye a tizenharmadik havi nyugdíjat, de eszébe nem jut megadóztatni például a nagy szolgáltatókat.

Programpontok régi terhekkel

Programpontjai között említi a többkulcsos adórendszert, az adómentes minimálbért és az átlagjövedelem tehermentesítését is. Ugyanakkor csapdában érzi magát, hogy a körülötte állók a 2010 előtti időszak meghatározó személyiségei. Amiatt pedig dühös, hogy „senki sem győzni akar, hanem túlélni, amivel eltékozolják a minimális győzelmi esélyt”. Nem érdeklik ezek a stratégiák, „rohadtul nem érdekel, hogy huszonhat vagy harminckilenc vagy csak huszonkét képviselőnk jut a parlamentbe”.

A 2010-es bukás okai között nem találja úgy, hogy a szocialisták fideszes „segítséggel” szerepeltek le, mert mélyen hisz az emberi butaságban, a Mesterházy, Gyurcsány, Bajnai trió magát emésztette fel.

Nem kell politikai elszámoltatás

Botka László a hangzatos, választások utáni cezúrákkal kapcsolatban megjegyzi, sosem volt itt elszámoltatás, „csak néhány, a sajátjaik által kilökött lúzert hordoztak körbe bőrpórázon tévékamerák előtt”. De szerinte különben sem a politika dolga igazságot szolgáltatni. „Nekem nem kell elszámoltató biztos, sem Keller, sem Budai.”

A politikus már készül egy esetleges, Orbán Viktor elleni vitára: a csökkenő inflációra az adóteher mértékével, a munkanélküliségi számokra a kivándorlással, a GDP-re az uniós pénzek hatásával és a szegénység mélyülésével válaszolna.

Kettős vélemény Paksról

Paks 2-ről elmondta, döbbenetesnek tartja a titkosítást, de elképzelhetőnek tartja, hogy már nincs lehetőség leállítani a beruházást. Kampányüzemmódban persze másképp fog fogalmazni erről.

Ha elbukik, Szegeden marad, de ezzel a lehetőséggel jelenleg nem számol.