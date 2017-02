Budaházy: A rácsok mögött „sok a néger”

A börtönökbe is begyűrűzött a migráció Budaházy György szerint, akit nem lepett meg, hogy házi őrizetbe helyezték.

Hétfőn váratlanul házi őrizetbe helyezték az augusztus végén a terrorizmus miatt első fokon tizenhárom év fegyházra ítélt Budaházy Györgyöt, akit októberben ugyanilyen váratlanul tettek előzetes letartóztatásba.

Telefonon értük el Budaházyt, aki arról beszélt nekünk, hogy a Venyige utcai intézményben normális körülmények között töltötte az elmúlt hónapokat. Szerinte ennek köze lehet ahhoz, hogy a külvilág felé kapcsolatokkal rendelkező foglyokkal igyekeznek jól bánni a büntetés-végrehajtásban, de például így is ugyanazt az ételt kapta, amit mindenki, ami nem volt olyan rossz.

Itt tölti előzetes letartóztatását egyébként a Quaestor-ügy miatt Tarsoly Csaba, illetve a Teréz körúti robbantó is, de a kiemelt foglyokat elkülönítetten kezelik, ezért egyikükkel sem beszélt. „Viszont sok a néger” – mondta Budaházy, aki szerint ez is jelzi, hogy nagy gond a migráció: már a börtönökbe is begyűrűzött. Elmondása szerint külön szinten tartják a tudomása szerint főleg drogügyek miatt idekerült feketéket és arabokat, de az ő szintjükön is voltak páran.

Budaházy György a Fővárosi Bíróságon 2016. június 27-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Nem érte meglepetésként, hogy hétfőn házi őrizetbe helyezték. „Ez volt a logikus döntés” – tette hozzá Budaházy, aki szerint a Kúria belátta, hogy semmi alapja sem volt az előzetes letartóztatásnak, amit szerinte rendesen meg sem tudtak indokolni. Ismét hangsúlyozta, hogy folyamatosan hibákat vétettek az ellene folyó eljárás során, és első fokon alaptalanul ítélték el. „Ez egy koncepciós eljárás” – összegezte véleményét.

Budaházy legalábbis érdekesnek tartja azt, hogy pont azon a napon állt be változás az ügyében, amikor jogerősen négyszázezer forintos pénzbüntetést kapott Gergényi Péter volt rendőri vezető a 2006-os események miatt. „Erre nagyon jó összeesküvés-elméleteket lehetne felhúzni” – mondta, hozzátéve, hogy ez az ítélet gyakorlatilag a 2006-ban vétkes fél felmentését jelenti. Szerinte ha 2006-ban vagy 2010 után börtönbe kerültek volna rendőrök azért, amit tettek, akkor több terhelő vallomás született volna Gergényire vagy akár Gyurcsányra nézve is.

Arról egyelőre nem akart nyilatkozni, hogy mit vár a per folytatásában, de szerinte a rendőri vezetők enyhe ítélete lényegében azt jelenti, hogy a rendőrök már amnesztiát kaptak. Viszont ebben esetben szerinte politikailag vállalhatatlan igazságtalanság lenne, ha őket elítélnék.