CBA-alvállalkozónál készültek a fertőzött szendvicsek

A rendőrség a CBA egyik partnerével, a CBA L és F Kft.-vel szerződött a déli határon szolgáló rendőrök hideg élelmezésére, ez a cég vonta be – alvállalkozóként – azt a társaságot, amelynek egyik üzemében januárban baktériummal fertőzött felvágottat találtak, és részben ez okozhatott tömeges megbetegedést a rendőröknél – tudtuk meg. A történtek után sem a rendőrség nem bontotta fel hideg élelmezésről szóló szerződését az említett CBA-partnerrel, sem pedig a CBA L és F Kft. nem lépett, sőt, érdeklődésünkre azt közölték, hogy az alvállalkozóként bevont AMO Bt. által gyártott szendvicsekben nem is találtak kórokozót. Ez ellentmond a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vizsgálatainak.

Január elején 126 rendőr betegedett meg azok közül, akiket a magyar–szerb határ védelmére vezényeltek ki. Akut gyomor- és bélrendszeri panaszok, hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom jelentkezett náluk. Kórházi ápolásra ugyan senkinél nem volt szükség, de az érintettek kiestek a szolgálatból.

Az eset után több sajtóbeszámoló is arról szólt, hogy ételmérgezés történhetett, de ezt akkor hivatalosan nem erősítették meg.

Hiába a vizsgálat, nem sok minden változott

A laborvizsgálatok eredményeiről a rendőrség később sem adott tájékoztatást, hetekkel az eset után a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal árulta el lapunk érdeklődésére, hogy a megbetegedések nyomán négy Bács-Kiskun, Csongrád, illetve Békés megyei helyszínen, az érintett járási hivatalok közreműködésével folytattak ellenőrzéseket. Vizsgálták a kiskunhalasi Csipke Hotel Kft. Expressz éttermét (ahol a közlés szerint január 2-án ettek az érintettek), az AMO Bt. orosházi szendvicskészítő műhelyét, illetve a cég szegedi élelmiszercsomag-összeállító műhelyét, továbbá a Hungaro-Food 2009 Kft. békésszentandrási húsüzemét. A négy létesítményben a szakemberek 103 laboratóriumi mintát vettek. A mikrobiológiai vizsgálat „a 01. 02-i ebédre kiadott párolt rizs eltett ételmintájából nagy mennyiségben és az orosházi szendvicskészítő műhelyben megmintázott tavaszi felvágottból alacsonyabb csíraszámban toxint termelő B. cereust mutatott ki. A B. cereus, illetve toxinja akut bélrendszeri tüneteket okozhat” – írták. A Nébih azt is közölte, hogy mivel az orosházi szendvicskészítő műhely, illetve a szegedi élelmiszercsomag-összeállító műhely „illegálisan – bejelentés, illetve külön engedély nélkül – működött, tevékenységüket azonnali hatállyal felfüggesztették”.

A jelek szerint azonban ettől semmi nem változott, már ami a szendvicsek útját illeti. Lapunk kérdésére az ORFK azt közölte, hogy a határon szolgáló rendőrök hideg élelmezését tavaly nagy részben a rendőrség saját erőből oldotta meg. A tavalyi utolsó negyedévben azonban „a rendőri állomány hideg élelmezése legalább 1 db ellátási körzetben” megjelöléssel az ORFK és a CBA L és F Kft. kötött határidős adásvételi szerződést. Nem közölték sem azt, hogy hány rendőrt látnak el a CBA-partner bevonásával, sem pedig azt, hogy milyen tételekre és mekkora összegben szerződtek. Sőt az Átlátszó közérdekűadat-igénylése nyomán az is kiderült, hogy nem is közbeszerzés, hanem egyszerű beszerzési eljárás során választották ki a CBA-partnert, és az eljárásban bírálati szempont volt a legalacsonyabb összegű árajánlat, amit épp a CBA L és F Kft. adott be.

Részleteket nem tudtunk meg

Az összegekről és a szerződés egyéb részleteiről a CBA-partner sem árult el részleteket. Lapunk kérdésére a CBA L és F Kft.-nél elmondták, hogy hidegélelmiszer-csomagok szállítására nyertek beszerzést, és a megrendelő lehetőséget adott arra, hogy „a pályázat nyertese a teljesítéshez alvállalkozók közreműködését is igénybe vegye. A CBA L és F Kft. a teljesítés megkezdése óta egyetlen alvállalkozót, az AMO Bt.-t vonta be a munkába”. Azt ugyanakkor hangsúlyozták – ellentétben az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal közlésével –, hogy „az AMO Bt. által gyártott szendvicsekben a Nébih nem talált kórokozót, és az említett cég a tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik”.

Arra a kérdésünkre, hogy az ételmérgezés nyomán indítottak-e bármilyen vizsgálatot a rendőrségnél, illetve van-e bármilyen más következménye a történteknek, az ORFK azt válaszolta: „A rendőrség megvizsgálta az állomány elhelyezési és élelmezési körülményeit, a lefolytatott vizsgálatot követően az érintett étteremmel a rendőrség felbontotta a szerződést.” A válasz alapján azonban a CBA L és F Kft. és az általa bevont alvállalkozó partner maradt a közreműködő a déli határon szolgáló rendőrök hideg élelmezésében.

Másfél hete egyébként a HVG.hu arról számolt be, hogy a „határon szolgálatot teljesítők érdekeiért küzdő” Facebook-csoport ijesztő, romlott szendvicsekről készített fotókat tett közzé a közösségi oldalon. Azt nem tudni, hogy ezek valóban a rendőri ellátmányról készült képek voltak-e, a csoport közlése szerint mindenesetre a fotókon egy rendőr romlott szendvicse szerepelt.

