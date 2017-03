CEU: Nem áll meg a törvénytelen működés vádja - Napi összegfoglaló

Noha a kormányzati vezetők – beleértve Orbán Viktor miniszterelnököt és Balog Zoltán emberminisztert is – azt hangsúlyozzák a CEU ellen indult hadjáratukban, hogy senki sem állhat a törvények felett, az Oktatási Hivatal konkrétan úgy is foglalt állást, hogy az egyetem nem is tesz ilyet. A péntek este a CEU által közzétett szöveg szerint „megállapítható, hogy a Central European University az Amerikai Egyesült Államok belső joga alapján elismert és fokozatadási joggal felruházott felsőoktatási intézmény, így megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. paragrafus, 1. bekezdésében foglaltatnak”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Közép-európai Egyetemmel kapcsolatos állásfoglalások kapcsán eddig sem finomkodott a kormány, Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja után viszont még inkább egyértelműsödött, hogy nem egyszerűen a külföldi egyetemek működésének szabályozásáról van szó. „A csalás az csalás, akárki is követi el” – mondta a miniszterelnök az általa módszeresen „Soros-egyetemnek” nevezett CEU tevékenységéről.

A miniszterelnök szavai alapján a kormány eltökéltsége vitathatatlan, a 444.hu értesülései szerint a törvénymódosító javaslat már hétfőn a parlament napirendjére kerülhet kivételes eljárással, ám ezt minisztériumi forrásaink nem tudták megerősíteni.

A kormányfő kijelentéseire az egyetem vezetősége közleményben reagált, ők is azt hangsúlyozták, amire az Oktatási Hivatal is jutott, vagyis hogy jelenleg nincs olyan törvény, melyet ne tartana be az egyetem.

Más kérdés, hogy akár a jövő hét elején készülhet ilyen…

Pénteken több mint 150 jeles európai és amerikai tudós írta alá a CEU-t támogató nyílt levelet. Többek között 14 Nobel-díjas, hét John Bates Clark-érmes, valamint az európai, az amerikai és a Nemzetközi Közgazdasági Társaság elnöke, számos más díjnyertes személyiség. A tudósok a „lehető leghatározottabban” azt kérik, hogy a kormány vonja vissza a törvénymódosító javaslatot.

Az Egyesült Államok is aggódik a magyar kormány törvénytervezete miatt. Ha elfogadják azt, a változtatások szerintük hátrányosan érintik a CEU működését, akár az egyetem bezárásához is vezethetnek – közölte Mark C. Toner külügyi szóvivő az amerikai kormány honlapján pénteken.

A CEU-n kutató, nemzetközileg elismert Barabási Albert László hálózatkutató és fizikus szerint pártállástól függetlenül mindenkinek el kell ítélnie a beterjesztett törvénymódosítást.

Kiállt a CEU mellett Heidl György, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője is. A hazai tudományos körökből a legnevesebb szakkollégiumok is elutasítják a kormány terveit.

A hazai tudományos élet szereplői között azonban vannak olyanok, akik támogatják a kormányzati szándékot. A Debreceni Egyetem kormány által kijelölt kancellárja, Bács Zoltán szerint a CEU „versenyelőnyt” élvez, mert amerikai diplomát is kiadhat. Bár jó kapcsolatot ápolnak a CEU-val, de az egyenlő feltételek megteremtése mellett foglalt állást.

Óvatos véleményt fogalmazott meg a Budapesti Corvinus Egyetem részéről Lánczi András rektor, a Századvég Alapítvány elnöke. A két intézmény egy nappal a törvénymódosítás benyújtása előtt kötött együttműködési megállapodást, abban bíznak, hogy ezt a jövőben mindkét egyetem hasznára meg tudják valósítani.

Továbbiak a szombati Magyar Nemzetben!