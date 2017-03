CEU-s oktató: Most akkor menjek vissza az USA-ba?

A Princetonon doktorált, Bostonban tanított, majd hazajött a CEU-ra Zawadowski Ádám, hogy segíthessen egy jó magyar egyetem működtetésében, a magyar közgazdaság-tudomány alakításában. Most pedig felháborodott az intézmény ellehetetlenítésének kísérletén, és ezért levelet írt ismerőseinek, nem is akármilyet. A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sorait az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.