Cigányok csak kísérettel mehetnek át a Gozsdun?

A biztonsági szolgálat feladata a rend fenntartása Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulnak azok a fiatal lányok, akiket állításuk szerint azért nem engedtek át kíséret nélkül szombat este a Gozsdu Udvaron, mert roma származásúak. A történtekről az érintettek Facebook-oldalukon számoltak be: először Lázók Renáta írta meg, hogy a szórakozóhely udvarán azért kaptak kíséretet, mert cigányok. „A közvetlen főnöke helyett, aki a szemembe mondta, hogy ja, hát tudja, hogy ez gáz, és hát ő is cigány, na, én helyette is szégyenlem magam” – közölte az érintett nő.

Ezután társa, Réti Viktória számolt be részletesen a történtekről. Eszerint szombat este a Holló utcáról haladtak volna a Madách térre, a Gozsdunál viszont egy biztonsági őr lépett hozzájuk, hogy itt nem mehetnek át. Útlezárást, filmforgatást nem láttak, és bár láthatólag semmi rendkívüli körülmény nem volt, elsőre azt a választ kapták, hogy az udvar le van zárva. Ezután felajánlották, hogy azért átkísérik őket. Réti csak később döbbent rá, miért történhetett mindez, ezért visszatért, ott pedig ismét megpróbálták átkísérni őket, azt a magyarázatot adva, hogy erre cigány származásuk miatt van szükség.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulnak

Még vasárnap kerestük Rétit, aki lapunknak elmondta: barátnője kedden repül vissza Máltára, ezért az idő is szorítja őket, de mindenképpen bejelentést kívánnak tenni, és a Gozsduval is felvennék a kapcsolatot. Hozzátette, barátnője ismer olyan jogászt, aki segít megfogalmazni a panaszt. A történteket pedig továbbra sem értik.

Vasárnap este aztán Réti a Facebook-oldalán közölte: hétfőn az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulnak. Elmondása szerint nem a hely és nem is a biztonsági őrök ellen vannak, „ez a munkájuk, és utasítást kaptak. Szeretném, ha nem korlátozna senki a mozgásomban, véleménye lehet bárkinek a bőrszínemmel kapcsolatban, engem az nem foglalkoztat. A jogtalan eljárásukra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy mással ezt ne tegyék meg.”

Tényi a BRFK-hoz fordult, a Gozsdu szerint mindez nonszensz

Közérdekű bejelentést tett a feljelentéseiről ismert fideszes Tényi István is, a politikus a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz fordulva emlegette közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése szabálysértés gyanúját. Tényi azt írta, amennyiben szükséges, szabálysértési eljárás lefolytatását kéri.

Vasárnap délután ímélben megkerestük a Gozsdu Udvart, mit gondolnak a történtekről, folytatnak-e vizsgálatot. Választ nem kaptunk, így a szórakozóhely Facebook-oldalának is elküldtük a kérdéseket. Késő délután itt azt kérték, hogy küldjük el a kérdéseket ímélben, „bővebb tájékoztatást az illetékesekkel való kapcsolatfelvétel után tudunk adni”. Jeleztük, hogy ez megtörtént, majd hétfőn újra elküldtük kérdéseinket, válasz azóta sem érkezett. A Gozsdu Udvar az eseményekre Facebook-oldalán reagált hétfő délután, azt írva: a történet abszolút nem illeszkedik a helyen tapasztaltakhoz, így erős fenntartással kell szerintük kezelni a hírforrást. Ilyen utasítás állításuk szerint nincs, és soha nem is volt érvényben, ez „egyébként is nonszensz, hiszen a Gozsdu Udvar a város legszínesebb területeinek egyike. A Gozsdu Udvar naponta százával, időnként ezrével fogad vendégeket a világ szinte minden részéről. Ezek a vendégek a szó szoros értelmében sokszínűek és sokfélék, mind emberileg, mind kulturálisan. Ha ebben a városban valamelyik helyre el lehet mondani, hogy a sokszínűséget támogatja, akkor ez biztosan a Gozsdu.”

A Gozsdu szerint a biztonsági szolgálat feladata a rend fenntartása, ami szükséges, mert időnként megjelennek „prostituáltak és futtatóik, drognepperek és egyéb balhés emberek, a részegekről nem is beszélve”. Az üzemeltetés szerint írásos tájékoztatást kértek az őrszolgálatot ellátó cégtől, és azt a választ kapták, hogy történet nem egészen stimmel. Szerintük azért sem állhat a sztori, mert a biztonsági szolgálat embere maga is roma.

Ehhez hozzá kell tennünk: az érintettek korábban maguk is arról számoltak be, hogy a biztonsági ember azt mondta, nagyon kellemetlen neki ez az egész, miután ő is cigány származású.

Sikerült elérnünk az érintett biztonsági cég, az Iman-Sec emberét, Lakatos Rudolfot is, aki a helyszínen érintkezésbe került a panaszt tevő nőkkel. Lapunknak elmondta: az ő őrző-védő cégük az emberek biztonságos szórakozásáért felel, és semmiféle bőrszínre vonatkozó megkötés nincs, ilyen nem is lehet. Ugyanakkor a történtek előtt egy 10-15 fős társaság hangoskodott a környéken, akik kollégái szerint többnyire romákból álltak. Őket sikerült megkérniük a távozásra, elmondása szerint ilyenkor mindig figyelik, hogy ha valaki visszatér, ne okozzon problémát. Lakatos szerint ekkor jött a két lány, a kollégái pedig azt gondolták, a társaságból tértek vissza, emiatt is szóltak nekik, hogy átkísérnék őket.

A biztonsági őr lapunknak elmondta: az egyik lány ezután elkezdett kiabálni, majd amikor ő odament, vele is üvöltözött, hogy neki két diplomája van, és miért bánnak vele így. „Mondtam, hogy ugyanolyan cigány vagyok, mint ő, ne kiabáljon velem, aztán félrementünk, és magánemberként beszélgettünk, nem mint őrző-védő céges a vendéggel. Elmondtam neki, hogy én is ugyanolyan cigány vagyok, de ha tetszik, ha nem, a bűnügyi statisztikákat látva a VII. kerületben a külföldiekkel, illetve a Gozsdu vendégeivel szemben a bűncselekmények nagy részét romák követik el” – jelentette ki Lakatos. Hozzátette, erről nem a lány és nem is ő tehet, de a valóságot látni kell, a Gozsdu Udvar környékén pedig folyamatosan jelen vannak prostituáltak és futtatóik, zsebtolvajok és drogdílerek. A biztonsági őr szerint nem mondtak nekik semmi rosszat, és nem tartja akkora bűnnek, hogy megkérdezték, átkísérhetik-e őket.