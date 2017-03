Cinikus válasz a Klebelsberg Központtól

Etikátlan módon a Magyar Időkben válaszolta meg lapunk kérdéseit a magát „menedzserszemléletűként” meghatározó Klebelsberg Központ (KK).

A Magyar Nemzet több alkalommal is érdeklődött az elmúlt közel két hétben arról, hogy miként lehetséges, hogy bár a kormányzati kommunikáció szerint a januárban megalakult 58 tankerületi központ önálló költségvetési szervként működik, ám ehhez képest a Magyar Államkincstár januári adataiból csak 33 centrum esetén olvashatók ki az azok tartozására vonatkozó adatok.

Arra is kíváncsiak voltunk, február elején rendben felállt-e az 59. tankerületi központ Jászberényben, továbbá arra is, hogy a centrumok eredetileg január végére ígért szervezeti és működési szabályzata (szmsz) mikorra készül el. Ám hiába küldtük el kérdéseinket több alkalommal is a KK sajtóosztályának, válaszokat nem kaptunk tőlük. Nemcsak a Solti Péter irányította állami intézményfenntartó nem volt hajlandó segíteni, hanem a Miniszterelnökség sem. Utóbbi azért érdekes, mert Lázár János illetékes miniszter lapunknak több alkalommal is nyilvános ígéretet tett arra a kormányinfókon, hogy ha nem kapunk választ más sajtóosztályoktól, az ő tárcája segíteni fog.

Az ügyben végül a KK sajtóosztálya törte meg a csendet, mikor pénteken immáron ötödik alkalommal küldtük el kérdéseinket. Ám a lapunknak hetek óta nem válaszoló sajtóosztály korrekt tájékoztatás helyett mindössze ezt az egy mondatot volt hajlandó közölni: „szeretnénk felhívni figyelmét, hogy ugyanebben a témában jelent meg cikk a Magyar Időkben.”

Ezt követően lapunk visszakérdezett, hogy megtudjuk, esetleg a Magyar Idők-e a KK hivatalos közlönye, mert amennyiben nem, úgy továbbra is szeretnénk kérni, hogy tiszteljenek meg bennünket érdemi válasszal. Erre viszont már nem érkezett reakció a KK adófizetői forintokon eltartott közszolgáitól.

A Magyar Idők múlt csütörtöki cikke szerint egyébként az államkincstár azért nem rendelkezett információval a 25 tankerületi központ adósságáról, mert adminisztrációs hiba történt, ami miatt a KK levélben hívta fel az érintett központok figyelmét a feladat haladéktalan elvégzésére. A lap cikke szerint pedig február elsejével jogszabály alapján létrejött az 59. tankerületi központ, ám az egy hónapon át vezető nélkül működött, ugyanis a tankerületi igazgató csak március elsejével lépett be a szervezetbe. A tankerületek szabályzatával kapcsolatos kérdésünkre a választ ugyancsak a Magyar Időknek küldte meg az állami intézményfenntartó még múlt hét kedden. A kormánypárti napilap akkor arról tájékoztatott, a központok február 21-ig elkészítették saját szmsz-eiket, amelyeket a KK még múlt héten jóváhagyott.

Nem ez az első eset, hogy az állami sajtóosztályok etikátlan módon a kormányhoz kötődő sajtóorgánumokat hozzák előnybe azzal, hogy a Magyar Nemzet saját információival kapcsolatos kérdéseket nem lapunknak válaszolják meg. Mint nemrégiben megírtuk: lapunk a külügy sajtóosztályától tudakolta, megerősítik-e a hírt, mely szerint a milánói főkonzulnak kijelölt Csiszár Jenő egykori rádiós és tévés műsorvezető nem jelent meg a poszt betöltéséhez szükséges vizsgán. Ám különös módon az Origo munkatársainak is pont aznap jutott eszébe a témával foglalkozni, így a külügy a kormánybarát lap írását belinkelve csak annyit írt vissza kollégánknak: „Az ön által felvetett témával kapcsolatban már minden információ megjelent.”

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 06.