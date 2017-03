„Csak blöff volt az olimpiai pályázat”

Az ellenzéki pártok a népszavazás alóli kitérés, valamint Budapest esetleges megbüntetése miatt támadták a kormánypártokat.

Az Együtt felszólította a Fővárosi Közgyűlést szerdán, hogy azonnali hatállyal számolja fel a budapesti olimpiai pályázatért felelős Budapest 2024 Zrt.-t.

Pataki Márton, az ellenzéki párt budapesti elnöke a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte, hogy a városvezetés kormánypárti többsége csak két hónap múlva tervezi megszüntetni a felerészben fővárosi tulajdonban álló társaság működését, amelynek költéseiről egyelőre nem adtak tájékoztatást.

Az Együtt politikusa hangsúlyozta, leginkább arra a tanácsadói szerződésre lennének kíváncsiak, amelynek értéke jelenleg 7,2 milliárd forint, és feltehetően Magyarország történetének legnagyobb értékű ilyen szerződése. Pataki Márton szerint ez a szerződés az olimpiai pályázat visszavonása után egyértelműen közérdekűvé válik, az abban szereplő információkat pedig adatigényléssel ki is kérik a társaságtól.

DK: Nem dönthet mindössze három ember

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint a kormányoldal nem hagyhatja figyelmen kívül annak a 266 ezer embernek az aláírását, aki népszavazást szeretett volna elérni az olimpiai pályázatról.

Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai rendkívüli ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, pártja kezdetektől és most is ellenzi az olimpia megrendezését, ugyanakkor úgy gondolják, arról nem dönthet pusztán három ember: Orbán Viktor miniszterelnök, Tarlós István főpolgármester és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

A DK képviselője hangsúlyozta: a napokban megdőlt a kormány azon érve is, hogy az olimpia azért lett volna olcsó, mert a pályázatban nagyrészt egyébként is megvalósuló fejlesztések szerepelnek. Gy. Németh Erzsébet szerint a kabinet egyik büntetése a 3-as metró felújításáról szóló pályázati kiírás visszavonása.

Az ellenzéki politikus emellett felszólította a közgyűlés kormánypárti képviselőit, hogy saját zsebből fizessék ki a Simicska Lajos cégének jogerősen megítélt kártérítést.

A Fővárosi Ítélőtábla debreceni tanácsa kedden kihirdetett határozata szerint érvénytelenül mondta fel a szerződést a Simicska Lajos tulajdonába tartozó Mahirrel a Fővárosi Önkormányzat.

Az LMP is a népszavazás mellett

Az LMP szerint a Fővárosi Közgyűlés helyett népszavazásnak kell döntenie a budapesti olimpiai rendezésről. Csárdi Antal, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai rendkívüli ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, egyik szeme sír, a másik nevet.

Az olimpiai pályázat visszavonása ugyanis Magyarország érdeke, hiszen a játékok rendezésére sem gazdaságilag, sem társadalmilag sincs felkészülve – fejtette ki, hozzátéve, ettől függetlenül elfogadhatatlan, hogy a közgyűlés szerdai döntésével semmibe veszi 266 ezer ember „egyöntetű akaratát” a népszavazásról.

Blöff és ijedtség

A Párbeszéd szerint a kormány részéről csak blöff volt a budapesti olimpiai pályázat, ellenkező esetben ugyanis nem ijedt volna meg a népszavazási kezdeményezéstől.

Karácsony Gergely, az ellenzéki párt budapesti képviselője, a XIV. kerület polgármestere a Fővárosi Közgyűlés szerdai rendkívüli ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: amennyiben a kabinet komolyan gondolta volna az olimpiai indulást, garanciát vállalt volna a költségkeretek betarthatóságára és a közbeszerzések tisztaságára.

Ehelyett az „első kihívásra eldobnak kapát, kaszát és megfutamodnak”, majd az „ellenzékre mutogatnak” – közölte Zugló polgármestere, aki szerint a kormány csak azokat a milliárdokat gondolta komolyan, amelyeket a pályázatra eddig elköltöttek.

MSZP: Ez tisztességtelen

Az MSZP szerint a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti többsége tisztességtelen módon vonja vissza a budapesti olimpiai pályázatot ahelyett, hogy engednék arról a népszavazást.

Horváth Csaba, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai rendkívüli ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a Fidesz az olimpiai rendezés ügyében korábban is gyáva volt, és most is az, a pályázat visszavonásakor.

Kiemelte, ahogy eddig nem vált nemzeti üggyé, miként költsön az ország több ezer milliárd forintot a nemzet felemelésére, úgy a kormányoldal most sem hajlandó elszámolni az olimpiai pályázatra eddig elköltött pénzekkel.

A szocialista képviselő szólt arról is, immáron hat éve nincs előrelépés a 3-as metró felújításában, ami szerinte súlyos korlelete a „városháza működőképtelenségének”.

Horváth Csaba emellett ismételten felszólította a kormánypárti képviselőket, hogy saját zsebből fizessék ki azt a több százmillió forintos kártérítést, amelyet a fővárosra szabtak ki jogerősen a Mahir-oszlopok szabálytalan elbontása miatt.

Jobbik: Nem a fővárosiak a felelősek

A Jobbik szerint Budapest nem térdepelhet kukoricán a visszavont olimpiai pályázat miatt.

Tokody Marcell, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai rendkívüli ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, bicskanyitogató ahogy „Lázár János forráselvonással fenyegette meg a budapestieket”.

A Jobbik szerint ugyanis nem a fővárosiak, hanem elsősorban a kormány tehető felelőssé az elmaradt olimpiai rendezés miatt. A kabinet ugyanis nem volt hajlandó érdemi párbeszédet folytatni az ügyben, amelyet más kérdésekhez hasonlóan erőből próbált meg átnyomni a lakosságon – fejtette ki Tokody Marcell. Felelősként nevezte még meg az MSZP-t is, amely szerinte „köpönyegforgató módon” saját politikai érdekében változtatta meg korábbi támogató hozzáállását.

Tokody Marcell emellett szólt arról is, szerintük könnyen elképzelhető, hogy csak ősszel vagy még később, jövőre kezdődhet el a 3-as metró felújítása, amely a jelenlegi állapot alapján nem is „érdemi felújítást” jelentene, hanem csak a működőképesség fenntartását.

A Fővárosi Közgyűlés ülésén aztán döntöttek és megszavazták a pályázat visszavonását.