Csaknem százmillióba került Orbán levelezése

Orbán Viktor nyugdíjasokkal. Karácsonykor levelet is írt nekik

Legalább 81 millió forintba került az adófizetőknek az a miniszterelnöki levelezés, amivel a nyugdíjasoknak „kedveskedett” a kormány a 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványok mellé. Ez derül ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda által közzétett, részben ellenzéki képviselők írásbeli kérdéseire adott válaszokból.

hirdetés

Mintegy 2,7 millió idős embernek küldtek karácsonyra 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt, amit Orbán Viktor ígért meg november végén. A terjesztést először a kormányhivatali dolgozókra akarták bízni, mert sokallták a postai árat. Ám kiderült, nem emiatt akarták bevetni a kormányhivatali gárdát, hanem azért, mert nemcsak az Erzsébet-utalványokat, hanem külön borítékban Orbán Viktor levelét is el kellett vinni a nyugdíjasoknak, amiért végül külön kellett fizetni a postának.

Ezt viszont nem a Fidesz állta, hanem az adófizetők. A jobbikos Sneider Tamás képviselő írásbeli kérdésére válaszolva Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt írta, hogy a miniszterelnöki levelek nyomdai költségeit a tárca fizette ki, a postai költséget pedig az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság viseli”. A konkrét számokról annyit árult el az államtitkár, hogy a kormányfői levelek belföldi postaköltsége nettó hét forint volt darabonként. Ez bruttó összeggel és 2,65 millió nyugdíjassal számolva 23 558 500 forintba került.

Azt nem közölte a tárca, hogy a magyar nyugellátásra jogosult, de külföldön élő nyugdíjasoknak mennyibe került a miniszterelnöki levél kézbesítése. Ezt lapunk próbálta kiszámítani. Ebben a csoportban mintegy 32 500 idős ember szerepel, hiszen ennyien kaptak az Erzsébet-utalványból is, amelyet 72 különböző országba összesen 52 millió forintért továbbítottak. Ennél a miniszterelnöki leveleket vélhetően olcsóbban vitték ki. A Magyar Posta honlapján egy normál levél feladása például Nagy-Britanniába bruttó 335 forint. A kormány a nagy tétel miatt nyilván kapott kedvezményt, ugyanakkor távolabbi, például ausztráliai nyugdíjasoknak is küldtek utalványt és levelet is. Darabonként 200 forinttal számolva a miniszterelnöki levelek külföldi kézbesítése mintegy hat és fél millió forintba kerülhetett.

Ezeknél nagyobb tétel volt a levelek és borítékok gyártása. Ezzel kapcsolatban a szocialista Mesterházy Attila egy korábbi kérdésére közölte a minisztérium, hogy „a nyugellátásban részesülő állampolgárok részére küldendő miniszterelnöki levelek és borítékok nyomdai kivitelezése (2,6 millió db)” 51 155 600 forint volt. Ezek a tételek összesen 81,2 millió forintot adnak ki, bár azt egyelőre nem tudni, hogy voltak-e egyéb kiadások is (az októberi népszavazást megelőző kormányfői levélnél például olyan tételek is előkerültek, mint a „küldemény hajtogatási költsége” vagy a „borítékolás költsége”). Az ügyben tegnap kérdéseket tettünk fel a Miniszterelnöki Kabinetirodának, de ezekre lapzártánkig nem érkezett válasz.

Orbán Viktor egyébként a legalább 81 millió forint közpénzt felemésztő levelezésben a többi között azt tartotta fontosnak közölni, hogy a kormány jelenlegi sikerei nem valósulhattak volna meg, ha nincsenek a mai nyugdíjasok, akik révén az ország újra és újra talpra tudott állni. „A ma sikereiben az előttünk járó nemzedékek munkája is benne van. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk” – írta. Legutóbb a miniszterelnök az október 2-i népszavazás előtt küldött konzultációs levelet a kényszer-betelepítéssel kapcsolatban. Akkor lapunk közérdekűadat-igénylése alapján derült ki, hogy a kampány miniszterelnöki leveleinek kiküldése csaknem 682 millió forintba került az adófizetőknek, a gyártási költségekre pedig majdnem harmincmillió forint ment el. (A kormány akkor 8,1 millió „nemzeti konzultációs levelet” küldött ki, további ötszázezer levelet azoknak a magyaroknak, akiknek külföldi lakcímük van.) Ezenkívül 4,2 millió háztartásba juttatták el a húszoldalas, kék színű tájékoztató füzeteket, amire még 165 millió forint közpénzt költöttek el az egyébként eredménytelenül végződött népszavazás előtt.

hirdetés

Volt ugyanakkor már olyan levelezés is, amelynek költségeit a Fidesz saját maga állta. 2010-ben, illetve 2011-ben három levelezés is volt a nyugdíjasokkal. Először a nemzeti konzultáció keretében fordultak az idősekhez, majd a nyugdíjpénztári változásokról és a gázárról tájékoztatták őket, végül pedig 2011 novemberében Orbán Viktor azt ígérte az időseknek, hogy nem csökken a nyugdíjak értéke, és a rezsi sem nőhet nagyobb mértékben, mint a nyugdíjak értéke. Utóbbi költségeit a nyugdíjbiztosítási alapból fizették, viszont 2010 szeptemberében, amikor a nemzeti konzultáció keretében kapott minden nyugdíjas levelet – méghozzá válaszborítékkal együtt – a miniszterelnöktől, annak a költségeit még a Fidesz állta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 21.