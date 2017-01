Csúszik a Mesepark és a Pannon Kert átadása

Egy évet csúszik az egykori Vidámpark egy részén 25 milliárd forint költségvetésből létesítendő Pannon Kert megnyitása. Az idei esztendő helyett 2018-ban adják át a nagyközönségnek a terület Kacsoh Pongrác úti felüljáróhoz közelebb eső felében a pannon ősvilág magasabb dombot idéző, zöldfelülettel és üveggel fedett központját, benne a pannonősvadon-csarnokkal, Európa legnagyobb, kéthektáros, átlagosan húsz, a legmagasabb pontokon mintegy negyven méter magas biodómjával. (Az első biocsarnokot egyébként 1982-ben a hollandiai Arnhemben építették.) Szubtrópusi központ lesz itt állatokkal, növényekkel, vízi szafarival, kalandpályával, játékokkal, Pannon-tenger-akváriummal – mindezt a Széchenyi fürdő egyébként hasznosítatlan termálvize fűti majd.

A Vidámpark másik felében építendő Mesepark viszont már idén ősszel megnyithatja kapuit. Az egyébként szintén egy évet késő, 16 milliárdos projektre 2014-ben bólintott rá a Fővárosi Önkormányzat, utóbb nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánították, és a Belügyminisztérium is 500 millió forintos támogatást nyújtott hozzá. A terület egyébként eredetileg is az üzemeltető, a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) tulajdona volt. Az állatkert, mint azt a Hvg.hu hírül adja, a mintegy tizenötezer négyzetméteres Meseparkkal elsősorban a 3–10 éves korosztály érdeklődését kívánja felkelteni. Felépítik a kétezer-hétszáz négyzetméteres mesevárat, amelyben interaktív belső kiállítóteret alakítanak ki, megidézik a magyar népmesék állathőseit, és sok, a gyerekek által kedvelt mesefilmfigurát is megtekinthetnek majd az érdeklődők. Ezenkívül állatsimogatók, játszótéri és játszóházi, témaparki, mutatványoselemek, valamint gyermeklovarda, póniistálló, magyar majorság, elvarázsolt kastélykert és madárkórház várja a látogatókat. Az állatkert reményei szerint a Mesepark 100-140 ezres látogatószám-növekedést, ezzel együtt pedig nagyjából 70 milliós hasznot hozhat az intézmény számára.

A 2013 őszén végleg bezárt, 1953-ban a korábbi vurstli és az Angolpark egyesítéséből megszületett Vidámpark játékaiból mára alig maradt valami a helyszínen. Többet állítólag külföldön értékesítettek, másokat szétbontottak. Ami a régi szórakoztató központból ma is látható, az a századfordulós körhinta, az 1929-es hullámvasút, alatta a mesecsónakkal, a szintén háború előtti Barlangvasút Petőfi elbeszélő költeményével, a Kacsóh Pongrác úti felüljáró mellett található korábbi lézerdodzsem százéves műemlék faépítménye és a szintén védett régi céllövölde fala.