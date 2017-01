Czibere: Senkinek sem kell az utcán éjszakáznia

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy senkinek ne kelljen az utcán éjszakáznia, ehhez minden körülmény rendelkezésre áll – jelentette ki Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Budapesten. Állítása szerint a segélyszervezeteket időben felkészítették, november elsején pedig már átutalták a téli ellátáshoz szükséges állami támogatást.

A téli időszakra való felkészülés során 9600-ról 11 100-ra emelték a melegedők férőhelyeinek számát, ezekre összesen „8-9 milliárd forintot” költöttek. A 83 szociális szervezetet 540 millió forinttal támogatták, a diszpécserszolgálatok megerősítésére további 460 millió forintot adtak.

Czibere Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a fedél nélkülieket fenyegeti veszély, hanem az egyedül élőket és az időseket is. Fontos szerep hárul emiatt az önkormányzatokra, ugyanis a szociális törvény szerint a helyi hivataloknak kell segíteniük, ha valakinek veszélyben van a testi épsége. Az önkormányzatoknak helyi jelzőrendszert is működtetniük kell, de az államtitkár szerint a lakosságnak is figyelnie kell a gyanús jelekre. Ha például valakit már több napja nem láttak, vagy a hideg idő ellenére nem füstöl a kémény, akkor érdemes átkopogni. Az önkormányzati jelzőrendszernek fontos eleme az ezerfős falugondnok-, valamint az ötszáz fős tanyagondnok-hálózat – tette hozzá Czibere Károly.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára elmondta: Pintér Sándor miniszter utasítása szerint az állomány tagjaitól elvárják, hogy segítsenek a rászorulókon és a bajbajutottakon. A Belügyminisztérium által koordinált tűzifaprogramban 2300 településen osztottak fát, ezt már meg is kapták a rászorulók. A rendőrség tagjai – így a déli határzárnál szolgálatot teljesítők is – megfelelő téli ruházatot kaptak, az eltűnt személyekkel kapcsolatos eseteket pedig kiemelten kezelik. Pogácsás Tibor azt is elmondta, hogy a polgárőrök mellett a csaknem kétezer fő humán kisegítő közfoglalkoztatottra is számítanak, utóbbiak ugyanis a napi bevásárlásban és a tűzgyújtásban is segítenek a rászorulóknak.

Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyi államtitkára elmondta, hogy a kormány prioritásként kezeli a gáz- és energiaellátás kérdését. „A földgázszállítás folyamatos, a vezetékekben nyomáscsökkenést nem tapasztaltunk, a tározókban elengedő készlet, 3,7 milliárd köbméter áll rendelkezésre. Ha megszűnne a szállítás Ukrajna felől, akkor az osztrák és a szlovák vezetékeken keresztül is tudnánk földgázt vásárolni” – közölte.