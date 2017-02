„Demeter Márta ügyetlen áruló volt”

Azok, akik emberi és női mivoltában primitív módon sértegetik, legyenek szívesek abbahagyni a vakkomondorozást és a Fidesz nőkkel szembeni magatartásának a bírálatát, mert így kevés erkölcsi alapjuk marad – írja Facebook-bejegyzésében Lukács Zoltán. Az MSZP-s képviselő szerint ugyan valóban nem szép az, hogy Demeter Márta kilépett az MSZP frakciójából, a pártból és listás képviselőként sem adja vissza a parlamenti mandátumát, de ez még szerinte nem ok arra, hogy indulatosan sértegessék, „önmagukat baloldalinak valló emberek”.

hirdetés

Szerinte Demeter pont azt tette, mint Gyurcsány Ferenc 2011-ben kilenc másik akkori MSZP-frakciótaggal együtt: „kilépett a frakcióból, pártból, listás képviselőként sem adta vissza a mandátumát”. Vagyis Lukács úgy látja, hogy „amennyiben tehát Demeter aljas áruló, úgy logikailag az a tíz ember is aljas áruló volt”. Majd a Demokratikus Koalícióra célozva megjegyzi, hogy „a tízek árulását követő második évben az általuk gründolt párttal az MSZP nagyvonalú együttműködést kötött, egyéni körzetekről mondott le és bevitte őket a hátán a 2014-es parlamentbe”. Szerinte ez Demeter Mártával nem fog megtörténni, mert a képviselőnő „ügyetlen” volt: „nem úgy hajtotta végre az árulást, ahogyan azt kell, és ahogy azt volt pártelnök miniszterelnökétől megtanulhatta volna”.

hirdetés

Ügyes árulóknak a Demokratikus Koalíció alapítóit tartja, akik „a mai napig az MSZP gyengítésére szerveződő párt élén ülnek, és jelentős befolyással bírnak elárult pártjuk politikájára. Az ügyes árulók, már szövetségest játszanak az elárult pártjuknak. Az abban lévők jelentős számban be is dőlnek nekik, nyilván az ügyes árulók nagy derültségére. Az immár többek által elárult párt pedig üti a legújabb árulót és éppen újra násztáncot jár a régi árulóival”. Lukács úgy látja ezért, hogy az MSZP azt üzeni leendő árulóinak, hogy „okosan, jól előkészítve profi módon” legyenek árulók, így „rövid idő múlva újra dróton rángathatsz minket és te leszel a nélkülözhetetlen szövetséges, a nyilvánvaló jó barát”. A „magányos, ügyetlen, béna kis árulók” pedig reszkethetnek, mert akkor példát fognak rajta statuálni a szocialisták.



Demeter Márta egyébként azzal indokolta kilépését, hogy „egyes formális és informális vezetők az MSZP-ben nem a kormányváltásért dolgoznak”. Lukács utal is erre a bejegyzésében, azt írja, meg kell beszélni, hogy ezen okok mögött van-e némi igazság, vagy nincs.