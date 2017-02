Demeter Márta: Vannak, akiknek a túlélés a fontos

– Azzal indokolta kilépését egy levélben, hogy egyes formális és informális vezetők az MSZP-ben nem a kormányváltásért dolgoznak. Kikre gondolt, és mit tettek, tesznek ők? – kérdeztük Demeter Mártát, akiről kedden derült ki, hogy otthagyja a szocialista pártot.

– Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy belső levél volt, de az abban foglalt állításokat természetesen továbbra is fenntartom. Ezen túl viszont konkrét neveket nem szeretnék mondani, és konkrét ügyekbe sem mennék bele.

– Botka László nemrég bejelentkezett miniszterelnök-jelöltnek – némelyek szerint teljesíthetetlen feltételekkel –, az ő szerepvállalása vagy fogadtatása közrejátszott a döntésében?

– Botka Lászlót kiváló jelöltnek tartom. Az a program, amit képvisel, az az újfajta és konkrét, tisztességes politika, amit felvázolt, teljesen támogatható. Az én kilépésem semmiféleképpen sem ellene, vagy az általa képviselt elképzelések ellen szól. Viszont, ahogy az a levélből is kiderült, vannak olyan körök, akiknek nem ez a fajta kezdeményező és tisztességes politika a prioritás, hanem inkább akár a túlélés. De ennél többet nem szeretnék erről mondani.

– Azt már kijelentette, hogy nem adja vissza parlamenti mandátumát. Átül valamelyik ellenzéki frakcióba, vagy belép valamelyik pártba?

– Nem tervezek ilyet, független országgyűlési képviselőként fogok tovább dolgozni. A parlamenti munka és a képviselői mandátum, amellett, hogy feladatot szab, egyben lehetőség és felelősség. A jövőben egy nagyon markáns, rendszerkritikus politikát szeretnék megvalósítani, a képviselőséggel járó lehetőségeket pedig arra használni, hogy minél több ügyet fel tudjak tárni, be tudjak mutatni. A Fidesz politikája megnyomorította az embereket, számukra létkérdés a kormányváltás! Ám a kormányváltás érdekében szükség van olyan együttműködésre is, ami magába foglal pártokat és párton kívül állókat is. Utóbbiak vannak többen. Én arra törekszem és arra fogok ezután is törekedni, hogy minél több ember és társadalmi szövetség találhasson egymásra. Ki kell törni abból a dobozból, amit Orbán Viktor eszkábált az ellenzéknek.

– A kormányváltás a választásokon dől el, a választásokon viszont pártok indulnak. Ha most kilép az MSZP-ből, hová szeretné ezeket a civil hangokat becsatornázni?

– Az elsődleges cél, hogy olyan emberek is beszélgessenek, akik nem biztos, hogy a hagyományos struktúrákban gondolkodva egymásra találnának. Az már pusztán technikai kérdés lesz a választások előtt, hogy ha ténylegesen látszik majd a társadalmi felhajtó erő, az megfelelő formában tudjon működni. Én azért munkálkodom, hogy végre politikai cselekvés legyen a társadalmi elégedetlenségből, ami egyébként óriási.

– Kikkel szeretne együttműködni?

– Azokkal, akik egyértelműen kormányváltást szeretnének, értékalapon egyetértenek, és készek ezért dolgozni is. Számomra a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és a Magyarország iránti elkötelezettség a legfontosabb. Ezek nem változtak, ugyanaz vagyok, aki korábban voltam.

– A Demokratikus Koalíció ilyen?

– Azokkal szeretnék együttműködni, akik ténylegesen kormányváltást szeretnének, és akikkel értékalapon is egyetértünk.

– Fel sem merült, hogy visszaadja a parlamenti mandátumát?

– 2014-ben azok szavaztak arra a listára, amelyről én mandátumot kaphattam, akik kormányváltást szeretnének. Én azt gondolom, hogy ez felelősséggel jár, és olyan megbízatás, amelyet az embernek folytatnia kell.

– Molnár Gyula pártelnökkel és Tóth Bertalan frakcióvezetővel személyesen beszélt a döntéséről? Milyen hangulatban váltak el?

– Személyesen beszélgettem mindkettőjükkel; mindenki el tudta mondani a maga véleményét.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 02.