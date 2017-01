DNS-mintát adtak a kiérkező szülők

A veszteségek egyre kínzóbbá válnak és a legfájdalmasabb folyamatok még csak most következnek, amikor azonosítani kell az elhunytakat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap reggeli sajtótájékoztatóján. Leszögezte: bár a tegnapi nap folyamán háromszor is változott az utaslista névsora és létszáma, ma már biztosan állítható, hogy 56 utas tartózkodott a szerencsétlenül járt buszon. A járművön tartózkodó személyek közül két magyar sofőr, továbbá 43 fiatalkorú és 11 felnőtt kiránduló volt. Most már biztos, hogy 16-an veszítették életüket, ketten továbbra is súlyos, életveszélyes állapotban vannak.

Az elhunytak és a válságos állapotban lévők névsora egyelőre nem ismert, ugyanakkor az a hat család, amelynek tagjai már kiérkeztek a helyszínre, DNS-mintát adtak; akadt olyan szülő is, aki fogröntgen felvételt is vitt magával. Az olasz hatóságok már levették az elhunytak DNS-mintáit, ám tájékoztatásuk szerint a minták összevetése több napot is igénybe vehet.

Hat személyt két különböző helyi kórházban ápolnak. Az egyik felnőtt utas válságos állapotban van, testének hatvan százaléka megégett, a másik szintén felnőtt súlyos koponyasérülést szenvedett. E két személy biztos azonosítása eddig nem sikerült – fogalmazott Szijjártó Péter. A további ápoltakról szólva hozzátette, hogy ketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek, egy ember végtagtörések miatt kezelnek, míg a negyedik utas állapotáról egyelőre nem rendelkezett információval.

Az olasz hatóságok mindeddig nem mondtak közelebbit a baleset okairól, de továbbra is közösen vizsgálódnak a kiérkezett magyar hatóság szakembereivel. A Külgazdasági és Külügyminisztérium nyolc munkatársa, köztük a római nagykövet és a milánói konzul tartózkodik a helyszínen, de Verona felé tart a tárca közigazgatási államtitkára, Balogh Csaba is.

A sérültek hazaszállítására az Országos Mentőszolgálat teljes légi és közúti kapacitása rendelkezésre áll, mondta Szijjártó, hozzáfűzve, hogy a Szlovák Köztársaság egyébként tegnap felajánlotta Magyarországnak az egyik kormánygépét, amelyet nem vettek igénybe. Az utasok hazaszállításának és a kint tartózkodásuk költségeit a magyar állam állja.

Az olasz rendőrség meghallgatott mindenkit, akit lehetett, így ők hamarosan elindulhatnak haza. A helyi hatóságok tudtával és engedélyével egy kisebb csoport már szombat éjjel elindult Magyarországra, mondta a külügyminiszter. Elmondta azt is, hogy többek között a német, az orosz, a szerb, a fehérorosz, a lett, a szlovén, a norvég, a belga állam kormányfői vagy miniszteri szinten fejezte ki részvétét a hozzátartozóknak és a magyar államnak. Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Paolo Gentiloni olasz kormányfővel, aki ugyancsak részvétét fejezte ki a magyar miniszterelnöknek.