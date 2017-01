Döntés előtt: őzike vagy tornaterem

Na, még sámán is van! Így kiáltott fel egy úr egy subás, süveges férfit megpillantva azon a pilisszántói lakossági fórumon, amit a falu önkormányzata rendezett pénteken. Az összejövetel apropója az volt, hogy az Elmű hatalmas transzformátorállomást szeretne létesíteni a település határában. Cserébe az elektromos művek olyan támogatást nyújtana a falunak, hogy abból fel tudják újítani az iskola tornatermét. A Pilisszántót szinte ellepő, a fórumra invitáló plakátok szlogenje is azzal érvelt a beruházás mellett, hogy „tegyünk ma a holnap gyermekeiért”. Zsúfolásig meg is telt a település iskolájának aulája, Pilisszántó polgármestere is oldalazva tudott csak bejutni a terembe.

Csicsmanczai Tamásné elmondta, hogy a beruházás céljára kinézett 38 hektáros terület az önkormányzaté, és 65 millió forintért eladnák. Hangsúlyozta: nem írták még alá a hivatalos iratokat. Hivatkozott egy korábbi, szépen látogatott fórumra, egy későbbi nyílt testületi ülésre és közmeghallgatásra, mintegy ellenérvként arra, hogy a lakosok panaszkodtak, nem tudtak semmiről. Mikor ismertette, hogy miként épülhetne meg az állomás, egy indulatos női hang közbeszólt: – De nem fog! Szóba került, hogy a Mavir Zrt. egy 400 kilovoltos távvezetéket vinne át a településen, de ez ellen még a szántói testület is tiltakozott.

Akkor viszont hosszabb ideig nem kiabált a polgármester beszédébe senki, amikor azt magyarázta, hogy minden település az államháztartástól kapott pénzből tud gazdálkodni, illetve az adóbevételből, ám mivel Pilisszántón elenyésző az ipar, kevés a bevétele is. – Ezért az egyetlen módunk az ingatlanok hasznosítása – mondta, megjegyezve, hogy ha a szóban forgó területet szántónak adnák el, 7 millió forintot kapnának érte, az átminősítés után viszont 65 milliót. Az összeget fejlesztésre használnák, értéket teremtene, a fejlesztés pedig a közösséget szolgálná. Itt utalt az iskola tornatermére, hiszen jelenleg az épület egykori széntároló pincéjében tornáznak a gyerekek. Erre megkapta a résztvevőktől: államosították az iskolát.

Zsúfolásig telt az iskola aulája Pilisszántón Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Később erre rá is kérdeztek: miért aggódik egy állami kézbe került iskola tornaterméért az önkormányzat? A polgármester úgy válaszolt, hogy az iskola a falu tulajdonában maradt, csak a fenntartója lett a Klebelsberg Központ, ami „még a vécékefék miatt is akadékoskodik”.

Mikor feltette a kérdést: biztos, hogy rosszabb egy telepített fákkal körbevett transzformátorállomás látványa, mint az, hogy nincs lehetősége sokaknak a rendszeres sportra, egybehangzó, hangos igen volt a válasz. A polgármester szavai, miszerint a transzformátor és a tornaterem a jelenen túlmutat, a jövőnek épül, nem arattak nagy tetszést, amikor pedig az elektromos autók terjedésére hívta fel a figyelmet, majdnem elnyomta a hangját a résztvevők elégedetlenkedése, csak egy mondat hallatszott ki tisztán: Persze, jönnek az ufók is! A paprikás hangulatot Csicsmanczai Tamásné először azzal próbálta csitítani, hogy „amennyiben nem tudják befejezni, most rögtön fejezzük be”. Tetszést csak akkor nyilvánított a közönség, amikor bejelentette, hogy az ügyben népszavazást kezdeményez a testület. Meg is tapsolták.

Béres József, az Elmű ügyvezető igazgatója arról beszélt, kötelező fejleszteniük a biztos áramellátás érdekében, mire azt a választ kapta a helyiektől: ha kell, akkor vigyék Vörösvárra. A cégvezető szerint a fejlesztésnek óriási előnyei lesznek, például kevesebb üzemzavar várható, ám a fórum résztvevőitől azt hallhatta, hogy „őzikéket akarunk”. A szintén az Elműtől érkezett Csonka András pedig elmondta, nem lesz zajos a transzformátorállomás. Ugyanúgy nem győzte meg maradéktalanul a pilisszántói hallgatóságot, még „széttapsolni” is megpróbálták.

A korábbi polgármester, Szőnyi József szavait viszont lelkesen fogadták. Szent helynek, templomnak nevezte a Pilist, ahová kellő tisztelettel, kopogva illik belépni. Úgy vélte, ha eladják a földet a tőkének, akkor a tőke lesz az uralkodó, és a pénz minden más értéket el fog söpörni.

Vastapsot kapott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 21.