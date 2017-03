Dupla pénzzel csábítják az orvosokat

Holnaptól ismét pályázhatnak a háziorvosok a praxisvásárlási és a letelepedési támogatásra, ráadásul utóbbi esetében a tavalyi összeg dupláját kaphatják a nyertes pályázók – közölte Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár egy mai sajtótájékoztatón.

Kiderült, ha a nyertes pályázó olyan, tartósan, vagyis legalább fél éve betöltetlen praxist vállal, ahol 12 hónapnál régebben nincs állandó háziorvos, az az eddigi 6 helyett már 12 millió forintot kap. Az új kiírás szerint 14 millió forint jár majd annak, aki két éve betöltetlen körzetet nyert el, 36 hónapja üres körzetnél 16, míg legalább 4 éve betöltetlen szolgálat esetében 18 millió forintot kaphat a nyertes orvos. Aki legalább 60 hónapja üres praxisban vállal munkát, annak 20 millió forint jár.

A támogatással együtt azonban emelkedett a praxisban kötelezően töltendő idő is, míg korábban 4 év volt az elvárás, addig ezt idén 6 évre emelik. Ennyi időt kell minimum a körzetben dolgozni annak, aki elnyeri a támogatást.

Végre hivatalos az is, hogy az alapellátó fogorvosok is részesülhetnek a támogatásból. Ahogy arról korábban lapunknak Hermann Péter, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának elnöke beszámolt – 2017-ben már a fogorvosok is igényelhetik a letelepedési támogatást. Ennek fényében nagy szükség van a pályázati keretösszeg 500 millió forintos bővítésére, amit szintén bejelentett az államtitkár, hiszen korábban a fogorvosok nem igényelhették a támogatást. A keretösszeg egyébként 2017-ben 1 milliárd 250 millió forint.

A 2014 óta elérhető pályázat keretösszegét eddig soha nem sikerült teljes egészében felhasználni: 2015-ben a 750 millió forintos keretösszegből mindössze 471 milliót használtak fel, 2014-ben pedig az 500 milliós forrásból 41 háziorvosi praxist töltöttek be, a nyertes orvosok összesen 273 millió forint támogatást kaptak, így a rendelkezésre álló keret több mint 40 százaléka megmaradt.

Ónodi-Szűcs Zoltán a sajtótájékoztatón kitért arra is: nem csak Magyarországon okoz problémát, hogy egyes településeken régóta nincs háziorvos, hasonló problémákkal küzd az összes visegrádi ország és Európa más országaiban is nehézséget okoz a praxisok feltöltése.

Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója a tájékoztatón arról beszélt: a pályázatokat október 15-ig adhatják be a háziorvosok, a részletes feltételekről pedig az egészségbiztosító honlapján lehet tájékozódni.

Az országban egyébként a legfrissebb adatok szerint jelenleg 287 tartósan betöltetlen háziorvosi és 234 fogorvosi körzet van. A támogatás bevezetése óta eddig 90-en nyertek letelepedési, 108-an pedig praxisvásárlási támogatást.