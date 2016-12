Egyedi eset volt az agyhártyagyulladásos gyerekhalál

Most már biztos, hogy agyhártyagyulladás okozta a kétéves kisfiú halálát a Borsod megyei Körömben. Lapunknak Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője erősítette meg a tegnapi hírt.

Az illetékes szakembertől megtudtuk, azt is: az előzetes vizsgálatok a járványos agyhártyagyulladás kórokozója, a Neisseria menigitidis (Meningococcus) baktérium jelenlétét mutatták ki a laboratóriumi mintákból. A Meningococcus okozta megbetegedés cseppfertőzéssel terjed, legtöbbször gyors lefolyású agyhártyagyulladást, azonban sajnos néhány esetben pár óra alatt halálhoz vezető vérmérgezést okoz.

Arra a kérdésre, hogy járványról van-e szó, úgy válaszolt: nem, egyedi esetről van szó.

Asztalos Ágnes a Magyar Nemzetet arról is tájékoztatta, a 22 hónapos gyermek december 23-án reggel, kórházba szállítás közben a mentőben hunyt el. A klinikai tünetek alapján már akkor felmerült a járványos agyhártyagyulladás gyanúja, ezért az esetet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház telefonon sürgősséggel bejelentette a népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak.

A területileg illetékes Miskolci Járási Hivatal népegészségügyi szakemberei a helyszíni járványügyi vizsgálatot azonnal megkezdték, amelynek célja a fertőzés veszélyének kitett szoros kontaktok felkutatása, a szükséges intézkedések megtétele volt. A járványügyi vizsgálat azonban végül megállapította, hogy más beteg nincs az érintettek körében. Az elhunyt gyermek közvetlen környezetében (szoros családi kontaktok) élők a megelőzés miatt már a helyszíni vizsgálat során, térítésmentesen antibiotikumot kaptak - közölte lapunkkal Asztalos Ágnes. Az antibiotikum kezelés célja a kórokozó továbbterjedésének, így újabb megbetegedések kialakulásának megakadályozása.

A szakembert arról is kérdeztük, mi lehet az oka annak, hogy úgy tűnik, az utóbbi időben megszaporodtak ezek a betegségek. Asztalos Ágnes erre mindössze annyit válaszolt: a téli időszak időjárási körülményei kedveznek a cseppfertőzéssel terjedő fertőző megbetegedések terjedésének.

Néhány héttel ezelőtt Budapesten halt meg egy 18 éves gimnazista fertőző agyhártyagyulladásban, egy másik 20 éves fiatal napokig volt életveszélyben, intenzív osztályon ápolták.

Póta Györgytől, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökétől megtudtuk: az ilyen típusú megbetegedés legnagyobb részben a kisgyermekeket érinti, mellettük leginkább a 16–20 éves korosztály tartozik a veszélyeztetettek közé.

A gennyes agyhártyagyulladás elleni oltások a mai napig nem kötelezők, és nem is ingyenesek. A Meningococcus C-védőoltás darabonként 7000 forintba kerül, ebből csecsemőknél 2100 forintot kell fizetnie a szülőknek. Féléves kor előtt két oltásra van szükség, majd egyéves kor után a harmadik vakcinát is be kell adni. Ha valakit egyévesnél idősebb korában oltanak be – vagyis a tinédzserek körében is –, elég egy oltás is.

A Meningococcus B-vakcina már jóval drágább, darabonként 27 ezer forintba kerül, és ebből már négy oltásra van szükség a védettséghez. Csecsemőknek az első három oltást havonta kell megkapniuk féléves koruk után, majd egyéves kor után a negyediket. Az egyéves kor után oltottaknak két oltásra van szükségük, és a vakcina néhány nap múlva már védettséget ad. Póta György kiemelte: előfordulhat, hogy a szülők anyagi okokból várnak az oltással a kicsi egyéves koráig, de ez azért nem javasolt, mert a statisztikai adatok szerint 4–12 hónapos kor között regisztrálják a megbetegedések felét. Nem szerencsés tehát, ha védtelenek maradnak a babák.