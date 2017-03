Egyre kevesebben veszik fel a diákhitelt

Az elmúlt öt évben csökkent a diákhitelt felvevők száma – derült ki Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára által közölt adatokból. A politikust a szocialistáktól kilépett Demeter Márta országgyűlési képviselő kérdezte írásban a diákhitellel kapcsolatos információkról. A számokból kitűnik: már közel 380 ezren vették fel a diákhitelt a konstrukció 2001-es bevezetése óta, ám az utóbbi években egyre kevesebben döntenek a hitel felvétele mellett. Például míg 2011-ről 2012-re több mint 16 500-zal nőtt a hitelesek száma, 2015-ről 2016-ra már csak kevesebb mint 8700 diák igényelt újonnan hitelt. Jelenleg két típusú hitelt igényelhetnek a hallgatók. A Diákhitel1 bármilyen célra felhasználható, míg a Diákhitel2-ből csak a tandíjat lehet kifizetni. Mint Tállai András írta, a törlesztés első két évében a minimálbér alapján kell törleszteni, ami a Diákhitel1-nél havi 6660 forintot, a Diákhitel2-nél pedig a hitel összegétől függően 4440–12 210 forintot jelent. A hiteladós bármikor élhet a díjtalan, korlátozásoktól mentes előtörlesztés lehetőségével. Jelenleg a Diákhitel1 maradéktalan visszafizetésének átlagos futamideje 82 hónap, a Diákhitel2 esetén 27 hónap. Az államtitkár tájékoztatásából az is kiderült: tavaly a hitelesek fennálló tartozása meghaladta a 272 milliárd forintot. Mint Tállai megjegyezte, a nem fizetők száma kifejezetten alacsony. A Központi Hitelinformációs Rendszerbe regisztrált hiteladósok száma évente 2-4 ezer körül alakul, de ebből évente átlagosan ezer mulasztást le is zárnak. Tavaly például 2443 szerződés esetén volt szükség végrehajtásra.

Lapunk a Diákhitel Központtól is érdeklődött a legfrissebb adatokról. Többek közt azt szerettük volna megtudni, átlagosan mekkora egy Diákhitel1-et, illetve Diákhitel2-t felvett hallgató adóssága, illetve hogy tavaly hányan fizették vissza hitelüket és ez összesen hány millió forintot jelentett. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a 2016–17-es tanév első félévében hányan vettek fel Diákhitel1-et, illetve Diákhitel2-t, illetve hogy ekkor mely budapesti, illetve mely vidéki egyetemek hallgatói közt volt a legnépszerűbb a konstrukció. Ám hiába írtunk az állami felügyelet alatt álló Diákhitel Központnak március közepén: míg mi nem kaptunk választ kérdéseinkre, a kormánypárti Magyar Időkkel már nem bizonyult ennyire hallgatagnak a központ. Érdekes módon ugyanis Imre Zita marketing- és kommunikációs igazgató a lap múlt pénteki számában többek közt éppen azokról a kérdésekről nyilatkozott, amelyekre a Magyar Nemzetnek nem reagáltak. Így kiderült: átlagosan 1,38 millió forint volt egy Diákhitel1-et felvett hallgató adóssága, míg ez az összeg a Diákhitel2 esetében átlagosan 823 ezer forint körül volt. Tavaly közel 18 ezren fizették vissza adósságukat hozzávetőlegesen 21,4 milliárd forint értékben. A 2016–17-es tanév első félévében az 1-es konstrukcióban 2900 új ügyfele volt a központnak, a 2-esben pedig közel 3600. A Diákhitel Központ a kormánybarát lapot arról is tájékoztatta: a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem hallgatói igényelték a legtöbben a Diákhitel1-et, míg a Diákhitel2-t a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem diákjai.

A Diákhitel Központ nem volt mindig ilyen hallgatag: tavaly Bugár Csaba vezérigazgató még interjút adott a Magyar Nemzetnek. A jelek szerint idén azonban már kérdéseinket is másik lapnak válaszolják meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.27.