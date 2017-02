Egyre több a nemi beteg az országban

Ismét meredeken emelkedik a szexuális úton terjedő fertőző betegségekkel diagnosztizáltak száma – derül ki az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) lapunk által megismert legfrissebb adataiból.

Ismét meredeken emelkedik a szexuális úton terjedő fertőző betegségekkel diagnosztizáltak száma – derül ki az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) lapunk által megismert legfrissebb adataiból. Tavaly novemberben az ország területéről 62 szifiliszmegbetegedést (vérbaj) jelentettek, ami egynegyedével haladta meg az októberi értéket, és 75 százalékkal több az elmúlt év novemberi adatnál. Az esetek háromnegyedét a fővárosból jelentették. Vidéken nyolc megyében észleltek megbetegedést, a legtöbbet (5) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Az OEK szerint 2016 novemberében ugyanannyi gonorrhoeát diagnosztizáltak, mint októberben, illetve mint az elmúlt év novemberében. A fertőzések több mint felét (56 százalék) Budapestről jelentették. A regisztrált gonorrhoeaesetek száma a fővároson kívül Borsod-Abaúj-Zemplén (9) és Pest (9) megyében volt a legmagasabb. Hosszú távon azonban a gonorrhoea esetében is drámai emelkedés mutatható ki: a központ 2010–2014-re vonatkozó összesített jelentéséből kiderül, hogy már évek óta masszívan nő a nemi betegek száma. Míg 2010-ben még csak 1170 gonorrhoeás beteget jelentettek, addig ez négy évvel később már 1620 volt, ami 40 százalékos növekedés.

A szifilisz, más néven vérbaj idült lefolyású nemi betegség, elsősorban szexuális úton terjed, de az anya a gyermekét is megfertőzheti a várandósság alatt vagy a szülés során. Antibiotikummal (penicillin) kezelhető. Tünetei: fekély, szétterjedt kiütés a tenyéren és a talpon, és idővel idegrendszeri vagy szívproblémák is jelentkeznek. A gonorrhoea, hétköznapi nevén kankó vagy tripper a nemi szervek és a húgyutak gyulladását okozza. Nők esetében azért nagyon veszélyes, mert gyakran tünet nélküli a betegség, ezért nem észlelik idejében, pedig sok esetben ez a meddőség oka.

A WHO 2015-ös adatai szerint pedig több mint 50 százalék annak az esélye, hogy valaki élete során az egyes rákos megbetegedésekért is felelős humán papillomavírussal (HPV) fertőződik meg, és ezt követően nem is mindenkinél alakul ki a védettség, sokan újra és újra elkaphatják a veszélyes és gyakran tünetmentes betegséget.

Vajda Miklós szülész-nőgyógyász az aggasztó adatok kapcsán a Magyar Nemzetnek kijelentette: leginkább az az oka annak, hogy emelkedik ezeknek a fertőző betegségeknek a száma, hogy szexuálisan szabadosabbak az emberek, romlanak a társas kapcsolatok, egyre több a válás, és a fiatalok is egyre korábban kezdik a szexuális életet. Mindezek hozzák magukkal a magasabb esetszámokat. Az orvos tapasztalatai szerint a nők leginkább akkor kérik a különböző betegségek szűrését, ha félrelépett a partnerük, és aggódnak, hogy ők nem kaptak-e el így valamilyen betegséget.

– Magánpraxisban rendelek, így arról a beteganyagról tudok nyilatkozni, akik hozzám járnak, a szociálisan rosszabb helyzetben lévőkkel, akik inkább állami ellátást vesznek igénybe, nem találkozom. Azonban még így is azt mondhatom, hogy folyamatosan emelkedik a HPV-vel diagnosztizált nők száma – hívta fel a figyelmet Vajda Miklós. A nőgyógyász ugyanakkor úgy véli, a teljes lakosságra vetítve még mindig ritka, hogy valakit szifilisszel, gonorrhoeával, hepatitis C-vel diagnosztizálnak, azonban a HPV-val való átfertőzöttség egyre magasabb. Ráadásul utóbbi betegség teljesen tünetmentes lehet, csak laborvizsgálattal mutatható ki. A szakember szerint a rákszűrés mellett érdemes ezt is évente kérni.

A HPV elleni védőoltást egyébként a 7. osztályos lányok jelenleg ingyenesen kérhetik az iskolákban, és az adatok szerint az érintettek több mint 70 százaléka igényli is a vakcinát. Később azonban fizetni kell érte, méghozzá nem is keveset. Ha valaki idősebb gyermekét vagy önmagát szeretné oltatni, azért a kilenckomponensű vakcina esetében akár 84 ezer forintot is fizetnie kell. A kétkomponensű oltás ennél kevesebbe kerül, azért darabonként 15-20 ezer forintot kérnek a patikák, és hármat kell belőle beadatni, így ez „csak” 60 ezer forint.

A szifilisz, a gonorrhoea, a HPV és a chlamydia mellett egyre többeket érint a HIV-fertőzés hazánkban. Ahogy arról tavaly decemberben beszámoltunk: Magyarországon folyamatosan emelkedik a HIV-fertőzöttek száma, minden évben 250-300 új beteget regisztrálnak, és köztük nem csak tünetmentes vírushordozók vannak, egyre nagyobb ugyanis az AIDS-stádiumban lévő páciensek aránya. Erről lapunknak Szlávik János, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház infektológusa beszélt. Az Országos Epidemiológiai Központ adatai szerint hazánkban 3237 regisztrált HIV-fertőzött beteg él, ám Szlávik János úgy véli, rajtuk kívül legalább négyezren vannak azok, akik egyáltalán nem tudják, hogy megfertőződtek. Ezért volna fontos, hogy sokkal több HIV-szűrőállomás létesüljön, mint amennyi jelenleg elérhető az országban, hiszen nagyon alacsony azoknak a száma, akik részt vettek ilyen vizsgálaton. Tavaly összesen nyolcvanezer szűrést végeztek hazánkban, ami egy tízmilliós országban drámaian alacsony szám. A betegség akár 5-10 évig is tünetmentesen lappanghat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 10.