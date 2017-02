Elbukhat az olimpia elleni akció

Hiába jár csaknem százezernél azoknak az aláírásoknak a száma, amelyeket a Momentum Mozgalom és a szervezetet segítő pártok gyűjtöttek össze két hét alatt a 2024-ben esedékes olimpia budapesti megrendezése ellen – illetve azért, hogy legyen népszavazás a kérdésről –, egyre inkább kérdésessé válik az akció sikere. Pénteken már a második félidőbe lépnek a kezdeményezők (hiszen a gyűjtésre 30 napjuk van), de a lendület jelentősen lelassult, és ha nem sikerül felpörgetni a folyamatot, aligha lesz esély arra, hogy elegendő számú hiteles aláírás gyűljön össze a referendumhoz.

Lapunknak a Momentum Mozgalomnál elmondták, hogy a legutóbbi összesítés múlt vasárnap volt, akkor 70 ezer szignónál jártak. Ám a kezdeti, napi 8-10 ezres szám mostanra – részben az esős, jeges idő, részben a csökkenő érdeklődés miatt – nagyjából 4-5 ezerre csökkent. Ez alapján a szervezetnek alig 90 ezer aláírása lehet. A mozgalom kezdeményezését segítő pártok közül az LMP a legeredményesebb, ott most nagyjából 13 ezer szignónál járnak, de szintén érzékelhető a lassulás – tudtuk meg Ferenczi Istvántól, a párt elnökségi tagjától. (Az aláírásgyűjtésbe a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az Együtt és a Párbeszéd is beszállt, de arról egyelőre nincsenek hírek, náluk mennyi szignó lehet. A kutyapárt 350 plakát kihelyezésével és szórólapokkal próbálja támogatni az akciót.)

A népszavazás elrendeléséhez 138 ezer hiteles aláírást kell összegyűjteni, de a korábbi népszavazások tapasztalatai alapján a leadott szignók 15-25 százaléka általában érvénytelen. Ahhoz tehát, hogy biztosan meglegyen a szükséges szám, a kezdeményezőknek 180-200 ezer aláírást kell leadniuk. Ez viszont a mostani lendülettel nem fog összejönni. Ferenczi István elismerte: jelentős erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy a következő két hétben is meglegyen az eddigi vagy az ahhoz közelítő aláírásszám. Ennek érdekében már nemcsak a pultoknál várják az érdeklődőket, hanem egyre több helyen – például Csepelen vagy Kispesten – a lakásokba is bekopogtatnak, és holnap a piacokra ismét kitelepülnek, hogy olyanokat is elérjenek, akiket az utcai pultokkal nem. A Momentum Mozgalomnál szintén a kopogtatásra helyezik a hangsúlyt a következő két hétben, miközben az utcai gyűjtést is folytatják.

Annak ellenére lassult le jelentősen az utóbbi napokban az akció, hogy a Medián HVG megbízásából készített friss felmérése szerint a budapestiek kétharmada nem az olimpiára „szórná el a pénzt”. Csupán minden negyedik válaszadó tartja annyira fontos nemzeti célnak a rendezést, amivel nem szabad garasoskodni. A válaszadók 60 százaléka helyeselné, hogy népszavazás döntsön az olimpiai pályázat sorsáról.

A megkövetelt 138 ezer aláírás egyébként nem tekinthető soknak. A hatályos jogszabály szerint helyi referendumot a képviselő-testület tagjainak legalább negyede, a képviselő-testület bizottsága, illetve az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár kezdeményezhet. Ez utóbbi a választópolgárok 10–25 százaléka lehet. Vagyis a fővárosi önkormányzat meglehetősen liberális volt, hiszen a szervezeti és működési szabályzatban csak a minimális 10 százalékot követelték meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 03.