Elegük lett: feláll az Origo techrovata is

Sok embert kirúgtak, de a teljes techrovat bejelentése meglepetésként érhette az Origo vezetőségét is: a Techbázis három szerzője felmondott, március végéig dolgoznak a kormányközeli portálnak.

A sorozatos kirúgások után elege lett az Origo techrovatában dolgozó újságíróknak: a Techbázis mindhárom tagja felmondott, március végéig folytatják a munkát, aztán távoznak a portáltól – tudta meg az MNO.

hirdetés

Meglepő húzás

Részben szakmai okok miatt döntöttünk így, de nem értettünk egyet az Origo jelenlegi irányvonalával sem – mondta kérdésünkre a rovat egyik, névtelenséget kérő tagja. Úgy tudjuk, a kormányközeli portál vezetését is meglepte a csoportos felmondás, mert ők legfeljebb csak egy ember távozására számítottak.

Két napig tartott

Az elmúlt napokban szabályos elbocsátási hullám kezdődött az Origónál: szerdán és csütörtökön összesen nyolc újságírót és szerkesztőt küldtek el a médiavállalattól, kirúgták a hírturnus vezetőjét, a gazdasági rovat korábbi vezetőjét, és az Unikornis magazin életmód témákkal foglalkozó szerzőjét is – többségében olyan origósokat, akik még 2014-ben, az új vezetés előtt érkeztek a céghez.

A kirúgások nem előzmény nélküliek: februárban három újságíró mondott fel a lapnál, egy embert pedig elküldtek.

Nem szeretik a vitát

Az elbocsátásokról tartott rendkívüli sajtóértekezleten Gábor László hírfőszerkesztő arról beszélt, hogy a leépítés után olyan szerzőket vesznek fel, akik „patetikus viták” helyett együttműködnek a csapattal, a leépítési hullám pedig véget ért. A hírfőszerkesztő hozzátette, minden rovat munkájával elégedettek – leszámítva a techrovatot, a türelmük pedig véges.

A korábban kirúgott dolgozóknak egyébként gazdasági okokkal indokolták elbocsátásukat, aminek azonban ellentmond, hogy információink szerint már megkezdték az új munkavállalók betanítását is.

Az ügyben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége is felszólalt: a MÚOSZ közleménye szerint döntés akár jogsértő is lehet, ha az elbocsátások után a szerkesztőség létszáma nem változik. A portál azonban kikerülheti a jogi akadályt azzal, ha szerződéses, külsős újságírókat vesz fel a régiek helyett, és nem hivatalosan nem ugyanabban a pozícióban alkalmazza őket.

Az Origót 2016 februárjában, 4,2 milliárd forintért vásárolta meg a VS.hu-t is kiadó New Wawe Media Kft. Az viszont csak májusban derült ki, hogy a tulajdonos Száraz István. A portál ezután kezdett fokozatosan kormányközeli válni, majd megkezdődött a korábbi újságírók elvándorlása is.

hirdetés