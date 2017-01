Elhunyt Torgyán József

Meghalt Torgyán József egykori földművelésügyi miniszter, ügyvéd. 1932-ben született Mátészalkán. 2002-ig volt a kisgazdapárt elnöke, 1998 és 2001 között földművelésügyi miniszter. Nemrégiben jelent meg Visszaemlékezéseim – Száll a turul fészkére című könyve.

Miután mocsoknak tartom a mai politikát, és novemberben már 84 éves leszek, nem kívánok a politikába visszatérni. Viszont olyan mérhetetlenül sok szeretetet kaptam a feleségemmel együtt a magyar néptől, amit képtelenség lenne visszaadni. Ezért elhatároztam, hogy közreműködöm a kisgazdapárt feltámasztásában, s addig a szememet le nem hunyom, amíg ezt el nem érem. Részt venni már nem szeretnék a párt működésében és a politikában, mert engem csak egyszer lehet hátba szúrni. És olyan nagy bajok vannak az országban, amelyeket már csak fiatal emberek képesek helyrehozni. (...) Hogy (hazánk) sikeres ország lehessen, ahhoz a belső kiegyezésnek is meg kell történnie. A baloldalnak be kell látnia, hogy ahogy az Amerikai Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Izrael elképzelhetetlen nemzeti gondolatok nélkül, Magyarország is elképzelhetetlen a nemzeti gondolatok dominanciája nélkül – mondta Torgyán József tavaly tavasszal, a Magyar Nemzet Magazinnak adott interjújában.

Az egykori miniszter vasárnap reggel otthonában, szűk családja körében hunyt el.