Ellenzéki össztűz alatt Orbán beszéde

„Tolvaj Fidesz”, „a reménytelenség prófétái”, „korrupciólovagok” – így reagáltak az ellenzéki pártok Orbán Viktor 19. évértékelő beszédére.

Gyávának nevezte a miniszterelnököt az MSZP sajtófőnöke azt követően, hogy Orbán Viktor pénteken megtartotta évértékelő beszédét. Nyakó István kijelentette: a kormányfő nem nézett szembe a magyar valósággal.

Kifogásolta, hogy Orbán Viktor nem beszélt az embereket foglalkoztató problémákról, az ingyenkonyhák előtt kígyózó sorokról vagy arról, hogy a családok otthonai helyett miért a stadionok füvét melegítik. Arról sem szólt az embereknek – folytatta –, hogy hová rakta a gáz és a villany világpiaci árának csökkenéséből eredő hasznot, de az orvoshiányról vagy a kórházak rossz állapotáról sem beszélt.

Szerinte Orbán Viktor „saját pénztárcájaként használja” Mészáros Lőrinc és Garancsi István vállalkozókat, Magyarország pedig 2016-ban kilépett abból az európai összefogásból, amely a korrupció ellen mozgósította volna a tagállamokat.

Hová tűnt 600 ezer magyar honfitársunk? – tette fel a kérdést, kijelentve: Magyarországra nem jönni akarnak Európából, hanem menekülnek innen, mert mind versenyképességben, mind jövedelmekben lemaradtunk még a visegrádi országoktól is.

„A korrupciót is csúcsra járatta”

A Jobbik ugyancsak úgy véli, hogy sok minden kimaradt a beszédből, és Orbán Viktor nem szólt a politikai ellenfelei elleni lejárató kampányokról és a korrupcióról sem.

Volner János, a Jobbik frakcióvezetője a miniszterelnök évértékelő beszédére reagálva elmondta: Orbán Viktor nem szólt arról, hogy aljas és bírósági ítéletekkel bizonyított módon lejárató kampányokat rendelt meg politikai ellenfelei ellen, ami keresztény és jó érzésű emberhez méltatlan, és ezért Magyarországtól kell bocsánatot kérnie.

A kormányfő nem beszélt arról, hogy „a korrupciót is csúcsra járatta”, aminek az ügyészség nem találja a nyomát, miközben a Fidesz körüli politikusok tobzódnak a közpénzben – fogalmazott.

Volner János szerint a magyar gazdaság teljesítményét alapvetően meghatározzák az uniós támogatások, a külföldön dolgozók hazautalásai és a járműipari cégek. Úgy vélte, Orbán Viktor hazudott, amikor azt állította, hogy Magyarország jövője biztosítva van, hiszen a magánnyugdíjpénztári vagyon eltűnt.

Mint mondta, a miniszterelnök kínosan kerülte az egészségügy helyzetét, amellyel nem tudott és nem is akart megbirkózni a kormány. Orbán Viktor ugyancsak megkerülte a történelmi mélypontra süllyedt oktatásra vonatkozó észrevételeket – közölte.

A jobbikos politikus úgy látja, furcsa volt, hogy az ostorozza a liberális társadalmat, aki korábban maga is Soros György ösztöndíjasa volt. Orbán Viktor „a magyar politika legnagyobb szélkakasa”, aki a szöges ellenkezőjét vallja annak, amit egykor hirdetett – mondta Volner János.

„A fenéket erősödik Magyarország”

Az LMP szóvivője szerint Orbán Viktor miniszterelnök gyengeségben tartja az országot, hogy aztán azt mondhassa: ő menti meg a magyar népet. Gál József a kormányfő pénteki évértékelő beszédére reagálva újságírók előtt azt mondta: „a fenéket erősödik Magyarország”, inkább alárendelődik az orosz és a Wall Street-i érdekeknek, valamint a magyar oligarchák érdekeinek.

Az LMP politikusa az ország legnagyobb problémájának azt ítélte, hogy a bérek sokkal kisebb ütemben növekednek, mind a fideszes oligarchák bankszámlái, amíg ez nem fordul meg, addig Magyarországon nincs jövő – jelentette ki.

Kifogásolta, hogy a kormányfő nem beszélt az oktatás vagy az egészségügy gondjairól, szerinte a miniszterelnök azért titkolja ezen tényeket, mert elődeihez hasonlóan ezek leküzdéséért semmit sem tett, ahogy a fiatalok itthon tartása érdekében sem.

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor szerint is a nép kezébe kell adni a döntést egyes kérdésekben, hangsúlyozva: ha a kormány a migráció ügyében ki tudta írni a népszavazást, tegye ezt az olimpiai pályázat esetében is.

Összefüggéstelen beszéd

A kormányfő állítólag évértékelőt tartott ma, de ez nem az volt, hanem esetenként zagyvaságoktól hemzsegő, összefüggéstelen beszéd – ezt már Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke mondta Orbán Viktor beszédére reagálva.

Kifejtette: Orbán Viktor arra vállalkozott, hogy kormánya munkájáról számot ad, beszámol a társadalom állapotáról és jövőképét nyújt, de ebből nem teljesített semmit, nem beszélt a kormánya tevékenységéről, nem tért ki az összetűzéseire az EU-val, nem beszélt a társadalom állapotáról.

A miniszterelnök nem ejtett szót a legutóbbi PISA-felmerésről, amely nyilvánvalóvá tette azt az elrontott oktatáspolitikát, amellyel ellopták a magyar fiatalok jövőjét – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a kormányfő nem szólt a korrupcióról, ahogyan arról sem, hogy mi fog történni azokkal a fogyatékkal élőkkel, akiket ki akar zárni a munkanélküli segélyből.

Niedermüller Péter szerint a kormányfő semmilyen felelősséget nem vállal azért a „garázdálkodásért”, amelyet az elmúlt hét évben elkövetett. Ráadásul súlyos képet festett Magyarországról, azt mondta, hogy Magyarország nacionalista és bezárkózó ország lesz – vélekedett.

A politikus úgy látja, a miniszterelnök nem mond igazat, hazudik, félrevezeti a társadalmat, miközben a feladata az lenne, hogy azoknak, akik nehéz sorban élnek, reményt és jövőt adjon, de nem nekik ad ilyet, hanem a gazdasági holdudvarának.

Kijelentette: a demokratikus ellenzék egészen más országot, jövőt kíván, gondoskodó, nyitott, szolidáris Magyarországot akar.

„Orbáni tolvajfejedelmek”

A Párbeszéd szerint 2016 a gyász éve volt a magyaroknak, miközben kizárólag az „orbáni tolvajfejedelmek” jártak jól. Szabó Tímea, az ellenzéki párt társelnöke sajtótájékoztatóján kifejtette: a magyarok elvesztett jólétük és a külföldre vándorolt rokonaik mellett az „Orbán Viktor által elárult jövőjüket” is gyászolhatták.

Kijelentette, hogy a miniszterelnök évértékelője évek óta nem a valóságot tükrözi, továbbá a dolgozók és munkát vállalni akarók helyett saját elitjének szól.

„Orbán Viktor udvartartásában jól teljesítenek a korrupciólovagok” – fogalmazott Szabó Tímea, majd példaként említette, hogy „Rogán Antal helikopterrel repked, Mészáros Lőrinc még a kerekesszékes gyerekek alól is kilopja a fóti gyermekotthont”.

Hangsúlyozta, hogy míg „Orbán Viktor büntette a szegényeket”, addig a Párbeszéd több tonna tűzifát és több ezer adag ételt osztott ki, továbbá kiálltak az egészségügyben dolgozók elnyomása ellen. Szabó Tímea emlékeztetett az alapjövedelemről szóló javaslatukra, és azt mondta, „idén is folytatjuk a harcot”. Ígéretet tett arra, hogy elszámoltatják az „összes kis és nagy fideszes tolvajt”.

„Rendőrsorfal és barikádok árnyékában”

A Magyar Liberális Párt szerint Orbán Viktor „álomvilágban él”, és az ország valódi problémáival nem foglalkozott évértékelő beszédében, amelyet „rendőrsorfal és barikádok árnyékában tartott meg”. Közleményükben azt írták, megdöbbentő és szomorú, hogy Orbán sikerként próbálja „eladni” hat és fél éves kormányzásának „teljes kudarcát”.

Az elmúlt évek kudarcainak legfőbb oka – fűzték hozzá –, hogy a demokratikus köztársaságot a Fidesz illiberális berendezkedésre cserélte, az európai együttműködés helyett „botrányoktól terhes” diplomácia és az orosz geopolitikai érdekeknek való teljes alárendelődés jellemzi a magyar külpolitikát. Magyarország évről évre rosszabbul teljesít, és ezért elsősorban a kormányfő a felelős – vélekedtek.

A Liberálisok szerint Magyarország egy területen valóban a világ élvonalához tartozik, ez pedig „a rendszerszintű korrupció, az ország erőforrásainak intézményesített, üzemszerű, párt-, és magánzsebekbe irányított becsatornázása”.

A „reménytelenség prófétái”

„Sokan kérdezik tőlem, amikor aláírásokat gyűjtök az olimpiarendezés ellen, hogy mégis honnan van pénzük paksi bővítésre és olimpiára. Onnan, hogy ellopják a jövőnket” – jelentette ki Szigetvári Viktor, az Együtt országos politikai tanácsának elnöke az Orbán Viktor évértékelőjének otthont adó Várkert Bazár melletti tüntetésen. Mint megírtuk, a politikus mintegy kétszáz demonstráló előtt azt mondta, hogy a kormány nem költ eleget oktatásra és egészségügyre, ami zsákutcába viszi az országot. Szerinte a Jobbik sem jó választás, a radikális párt ugyanis győzelme esetén ugyanezt az utat folytatná. „Úgy könnyű az ország pénzét pazarolni, ha nem költünk béremelésre az egészségügyben vagy az oktatásban” – fogalmazott, hozzátéve, hogy „a tolvaj Fideszt le kell váltani”, és akkor Orbán Viktor jövőre utoljára értékelheti az évet.

Szigetvári Viktor pártja előző évi eredményei között említette, hogy megakadályozták a mezőhegyesi ménes „ellopását”, felléptek az Illatos úti környezetszennyezés ellen, valamint leleplezték az ötödik kerületi korrupciós ügyeket. Szerinte nem szabad hinni a „reménytelenség prófétáinak”, akik azt terjesztik, hogy legyőzhetetlen a Fidesz. Úgy véli, a választásokon 106 közös jelöltet kell állítania az ellenzéknek, viszont külön listára is szükség van. Alternatívát kell adni azoknak, akik nem akarnak az MSZP–DK-ra szavazni – tette hozzá.

Hajdu Nóra, a párt alelnöke szerint a kormányfő fél az emberektől. „Európa várkapitánya kordonok mögé bújik, rendőrsorfal nélkül pedig már nem is mer beszélni” – fogalmazott. Az ellenzéki politikus szerint a kormány „lerabolta az országot”, a magyarokat pedig egymás ellen hergelte. „Nem Európa az ellenség, hanem a miniszterelnök” – jelentette ki.

Juhász Péter, az Együtt elnöke beszédében köszönetet mondott azoknak, akik a munkaidő ellenére el tudtak menni a tüntetésre. Szerinte olyan országot kell építeni, amelyben konszenzus jöhet létre a jobb- és a baloldal, a liberálisok és a konzervatívok között.