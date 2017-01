Eltüntette felháborító reklámját a Magyar Rákellenes Liga

Bocsánatot kért és eltávolította botrányos reklámfilmjét honlapjáról és közösségi oldaláról a a Magyar Rákellenes Liga – derül ki a szervezet honlapjáról.

Mint mi is beszámoltunk róla, a Magyar Rákellenes Liga reklámfilmje hatalmas közfelháborodást váltott ki, miután egy rákbeteg embert „vádlottként” mutatnak be, és azt sugallják, hogy betegségét csak magának „köszönheti”, mert nem sportolt, és egészségtelen életmódot folytatott. Bár a szervezet azt írta, nem szeretett volna megsérteni senkit, és semmiképpen nem volt célja a gyógyult és jelenleg küzdő betegek támadása, megismételte korábbi magyarázkodását is. Eszerint ennek az évnek a mottója az egyén és a társadalom felelősségének hangsúlyozása, ezért a reklám célja a magyar társadalom megszólítása volt. Hangsúlyozták, hogy a célközönség a még nem beteg, de helytelen életmód miatt fenyegetett emberek csoportja, akiket szerintük csak erősebb üzenettel lehet megszólítani. Felhívták arra is a figyelmet, hogy az ingyenes szűrővizsgálatok részvételi aránya 40 százalék körül van, és a panaszt okozó daganatok 70 százaléka már áttétes.

hirdetés

Ugyanakkor a szervezet reklámfilmjében közreműködő Daylight Média honlapján kedd kora délután még továbbra is szerepelt a reklámfilm azon produkciók között, amelyekre a cég büszke.