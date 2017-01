Érdektelenségbe fulladhat az online előválasztás

Már több mint tíz nap telt el azóta, hogy a Párbeszéd párt több civil szervezettel együtt egy nagyszabású rendezvényen bemutatta a sokat emlegetett baloldali előválasztáson elektronikus voksolásra lehetőséget adó platformot, ám eddig alig több mint 470-en regisztráltak rá. A másik probléma: az MSZP még mindig elutasítja, hogy interneten is lehessen voksolni. A harmadik pedig, hogy a baloldali miniszterelnök-jelöltségre bejelentkező Botka László egyáltalán nem is akar előválasztást.

hirdetés

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke a Magyar Nemzetnek azzal magyarázta az online rendszer iránti csekély érdeklődést, hogy ők nem is kampányolnak a regisztrációért. Hangsúlyozta, hogy ez az interneten elérhető program nem a párt projektje, hanem egy már létező infrastruktúra, és csak azt akarták bemutatni, hogy le lehet bonyolítani biztonságosan egy online szavazást. Szerinte ugyanis ezzel a módszerrel ki lehetne nyitni a kaput olyanok előtt is, akik személyesen nem biztos, hogy részt tudnának venni egy voksoláson.

Az MSZP viszont – habár magát az előválasztást támogatja – továbbra is egyik sarokpontnak tartja a személyes megjelenést. Molnár Zsolt, a szocialisták elnökségi tagja lapunknak azzal érvelt, hogy az előválasztásban éppen ez a legfontosabb, hiszen a személyes szavazatleadás áll legközelebb az általános voksoláshoz. Ők készen állnak bármilyen észszerű kompromisszumra, de ebből nem akarnak engedni. – Különös tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok és fél Európa az orosz hackerveszélyről beszél – vetette fel.

Ugyanakkor az online előválasztás mellett kardoskodó Párbeszéd nem fél ettől, mert mint Karácsony Gergely közölte, regisztrálni személyesen kell. – Nem gondolom, hogy emberek tízezreit rá lehet venni arra: számukra nem fontos ügyben, pártutasításra ezt megtegyék – mondta. Vagyis szerinte olyan sokan élnének az online előválasztással, hogy tízezres nagyságrendű rosszhiszemű szavazó tudná csak érdemben torzítani az eredményt, ami viszont – mint fogalmazott – nem életszerű.

Vannak még vitás pontok. A Párbeszéd szeretné, hogy a közös lista kialakítása is valamilyen módon az előválasztáson dőljön el. Itt már nemcsak az MSZP-vel, hanem az Együtt-tel is vitájuk van, hiszen Szigetvári Viktorék nem akarnak közös listát, ők a közös egyéni jelöltek mellett önálló listával indulnának.

Egyelőre kérdés, hogy ilyen jelentős ellentétek mellett a baloldali pártok meg tudnak-e egyezni majd egy mindenkinek megfelelő, itthon egyébként hagyománnyal nem bíró előválasztási koncepcióról. Az idő ugyanis vészesen fogy, ráadásul az MSZP január végét szabta meg határidőként, ameddig dűlőre kell jutniuk. Nehezíti a megegyezést, hogy egy további fontos szereplő, a DK eddig túl sok konkrétumot nem árult el arról, pontosan mit is szeretne.

De nem csak a pártok között van vita az előválasztásról, a szocialisták köreiben is erős zavar tapasztalható Botka László karácsony előtti, senkivel nem egyeztetett miniszterelnök-jelölti bejelentkezése óta. Szeged polgármestere ugyanis nem ezzel a módszerrel választaná ki a 106 egyéni képviselőjelöltet – miközben pártja ragaszkodik az előválasztás intézményéhez. Botka Lászlót az MSZP elnöksége ma hallgatja meg, erről később beszámolunk. Habár az eddigi kommunikáció szerint támogatják, hogy kormányfőjelölt legyen, Molnár Gyula pártelnök egy nemrég készült interjúban úgy fogalmazott, hogy arra kérik majd, „puhítsa álláspontját”. Felidézte azt is, hogy amikor az előválasztás egyáltalán bekerült az MSZP alapszabályába, Botka László volt a választmány elnöke. Azt Molnár Gyula már nem tette hozzá – de ismert tény –, hogy a szegedi politikus akkor ráadásul hangosan ki is állt a koncepció mellett.

hirdetés

Lapunk már korábban beszámolt arról a véleményről – ami a szocialista párton belül továbbra is érzékelhető –, hogy Botka László szándékosan teljesíthetetlen feltételeket szabott meg a bejelentkezésekor. Ennek csak egyik eleme az előválasztás, ugyanilyen súlyú, hogy a Gyurcsány Ferenccel való együttműködést lényegében kizárta. Arról beszélt ugyanis, hogy az összefogásban részt vevő pártoknak közös listával kell indulniuk, ám azt is hozzátette, hogy az emberek kétharmada nem szavazna olyanra, amelyen a DK elnöke szerepel. A szocialisták jelentős része ugyanakkor úgy látja, hogy a Fidesz által megalkotott választási törvény értelmében Gyurcsány Ferenc és a DK matematikailag nem kerülhető meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 18.