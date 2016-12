Erdő Péter: Jézus békét teremt

Jézus a közvetítő, ő teremt békét Isten és a tévútra sodródó emberiség között – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek szenteste a budapesti Szent István-bazilikában.

A zsúfolásig telt székesegyházban Erdő Péter arról beszélt: ma, amikor a Közel-Keleten nem tudnak elhallgatni a fegyverek, és amikor karácsonyra készülő ártatlan emberek sokaságát gyilkolják Európában is, a szívünkben kell megtalálni a békét. A béke felbukkan a karácsonyfa alatt, a családok asztalánál, de még a kórházban, a magányos és idős emberek otthonában is, ha gyertyát gyújtanak és ránéznek a betlehemi képre – mondta.

hirdetés

„Ha ezt a békét meg tudjuk őrizni” az ünnep elmúltával is, „ha merünk kedvesek lenni azokkal is, akik ezt talán meg sem érdemlik”, akkor „a bűn és a nyomorúság minden akadályával szemben […] rajtunk keresztül is Isten legyőzhetetlen szeretete és békéje árad szét a világban” – fogalmazott homíliájában a bíboros.

Erdő Péter szólt arról is, hogy Jézus „nagyszerűségének felismerése rendet teremt” az ember életében. „Ha rádöbbenünk, hogy ő az a végtelen erő, akinek mindent köszönhetünk, akkor felemeljük a fejünket, és elindulunk sugárzó fényességének nyomában. Akkor elárad bennünk és körülöttünk az igazi béke, az Istentől származó, valódi rend nyugalma” – mutatott rá.

hirdetés

A betlehemi gyermek jászolánál lehet igazán megismerni „Isten fönségét, amely a szegénységet vállalta, Isten örök igéjét, amely csecsemőként született közénk, Isten bölcsességét, amely túláradó szeretetből egyszerű alakot öltött. […] Mert Isten bölcsessége Jézus keresztjének látszólagos ostobasága által győzött a világon, és így nyitotta meg számunkra az utat az isteni élet gazdagsága felé. Ezért örülünk Jézus születésének” – fogalmazott Erdő Péter.