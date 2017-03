Erzsébet-utalványok: tízezrek maradtak ki

Bár az akció lezárult, az érintett hivatalok és állami szervek továbbra sem árulnak el részleteket a nyugdíjasoknak adott karácsonyi Erzsébet-utalványokról. Nem tudni, pontosan mi lett az ismét kiküldött szelvényekkel, ezeket milyen arányban vették át, illetve mi lesz azokkal az utalványokkal, amelyeket az újabb kézbesítési körben sem vettek át az idősek.

A kormány három hónapos akciója kedden zárult, addig lehetett kérniük az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a tízezer forint értékű utalványok ismételt kiküldését azoknak, akik azt eddig nem kapták meg. A múlt héten Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy az érintettek közül 37 719-en nem vették át vagy nem keresték az utalványokat a postán.

Azaz ennyi idős maradt ki a kormány karácsonyi ajándékozásából.

Orbán Viktor miniszterelnök november végén jelentette be a juttatást azzal, hogy karácsonyig, illetve legkésőbb a tavalyi év végéig mindenki hozzájuthat a 10 ezer forintos ajándékhoz. Eredetileg azt tervezték, hogy a kiszállítást rábízzák a járási és megyei kormányhivatali dolgozókra, de ez nagy felháborodást váltott ki az érintettek körében, mire a kabinet elállt szándékától. Bár a kormány sokallta a postai kézbesítés árát (eredetileg darabonként 482 forintot), később kiderült, valójában nem is ezért akarta a hivatalnokokkal kivitetni az Erzsébet-utalványokat, hanem azért, mert Orbán Viktor miniszterelnök levelét is továbbítani kellett. Végül a posta saját korábbi ajánlata alá ígért, és 400 forintért vállalta a kézbesítést. Később pedig, az első borítékok megérkezése után, többen azt állították, hogy kisebb összegű Erzsébet-utalványt kaptak. A Magyar Postának ugyanakkor az év végi leterheltsége miatt kellett óriásit hajráznia ahhoz, hogy mindenkihez megpróbálja elvinni az Erzsébet-utalványokat, továbbá Orbán Viktor levelét, amelyben a miniszterelnök a kormányzati sikereket ismertette a nyugdíjasokkal.

Később kiderült, hogy azoknak, akik 2016 decembere után kezdtek el nyugdíjat kapni, nem is járt automatikusan a juttatás, több olvasónk is jelezte ezt a problémát. Az érintett körnek így később küldték ki az extra ellátást, ráadásul többeknek azt mondták a nyugdíjfolyósítónál, hogy ezt külön kérvényezniük kell. Az pedig csak bonyolította a helyzetet, hogy a külföldön élő, de magyarországi ellátásra jogosult idősek (mintegy 32 ezren) hiába kapták meg az utalványokat, azokkal lakóhelyükön nem tudnak vásárolni. Rétvári Bence államtitkár erre azzal válaszolt, hogy ezek az emberek – saját célra – a magyarországi tartózkodásuk idején tudják felhasználni a kormány által küldött Erzsébet-utalványt, azaz lényegében azt tanácsolta, hogy az érintettek jöjjenek haza, és akkor le tudják vásárolni az utalványok értékét.

A napokban az Origo azt írta, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz belföldről 37 719, míg külföldről 1431 Erzsébet-utalvány érkezett vissza. Előbbi csoportnál 11 452 esetben küldték ki újra a szelvényeket, de azt nem tudni, hogy ezekkel, illetve a többi utalvánnyal mi lett. Az ügyben sem a Magyar Posta, sem a nyugdíjfolyósító, sem a Miniszterelnökség nem adott lapunknak érdemi tájékoztatást. Korábban egyébként ellenzéki pártok azt javasolták, hogy készpénzben (illetve átutalással) vagy egyszeri nyugdíj-kiegészítésként küldjék ki a 10 ezer forintot a nyugdíjasoknak, így ugyanis mind a 2,7 millió időshöz eljutott volna az „ajándék”, de ebből nem lett semmi.

