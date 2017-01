Eseménydús tavaszt várnak a szocialisták

– Molnár Gyula pártelnök nyári megválasztásakor arról beszélt, hogy másfajta parlamenti munkát szeretne. Sikerült ezt megvalósítani, egyáltalán egyezik ez a frakció gondolkodásmódjával? – kérdeztük az MSZP-s Tóth Bertalant a parlamenti frakcióvezetőkkel készült, a nemrég lezárult őszi ülésszakot értékelő interjúsorozatunkban.

– Igen, egyezik, és szerintem a megvalósítás is sikerült. Amikor engem megválasztottak, azt mondtam, hogy kemény és felelős ellenzéki politizálásra készülünk, ez egybecseng azzal, amit a pártelnök úr is mondott. Kemény azért, mert szembesítjük az urizáló fideszes elitet azzal az államilag szervezett korrupcióval, ami működik ma Magyarországon. A felelős ellenzékiségből pedig három nagy csoportot emelnék ki, amit mi jegyzünk. Első a felelősség és biztonság programja, ami a menekültválság hazai és nemzetközi kezelésére tett javaslatot. A második csoportot a biztos megélhetéshez kapcsolódó javaslataink képezik, nevezetesen hogy érdemi fizetésemelésre és nyugdíjemelésre van szükség, továbbá csökkenteni kell az alapélelmiszerek áfakulcsát, és az átlagfogyasztásig jelentősen mérsékelni kell az energiaárakat. A harmadik nagy csoportot az antikorrupciós javaslatcsomagunk képezi, amelyet az ősz folyamán véleményeztettünk szakmai és civil szervezetekkel is, és amelyek elvezethetnek egy tiszta politikai közélet megteremtéséhez.

– Ebbe a fajta felfogásba tartozik az is, hogy önök rendre nem vesznek részt az ötpárti, legalábbis annak tervezett egyeztetéseken? Itt volt például a kvótaellenes alaptörvény-módosítás ügye, amelyből teljesen kimaradtak.

– Egyeztetésnek fontos ügyekben helye van, de értelme csak akkor, ha a felek odafigyelnek egymásra, és jó, megvalósítható kompromisszumokat kötnek. Az MSZP az ilyen egyeztetéseken eddig is részt vett. A kvótaellenes alaptörvény-módosítás ügyében azonban egyértelműen látszategyeztetések voltak egy nem létező problémáról.

– Volt olyan is, amikor önök a kommunikációjuk szerint egyetértettek a céllal, mégsem mentek el egyeztetni. Például amikor a Jobbik a levélben szavazás lehetőségét teremtette volna meg a külföldön dolgozó magyaroknak.

– Mi azt támogattuk, hogy tárgyaljunk a kérdésről, hiszen a Fidesz választójogi rendszere jelentős korrekcióra szorul. De ezt a parlamentben kell megvitatni, a nyilvánosság előtt. Kár, hogy a kormánypártok félnek nyilvánosan vitatkozni…

– Nem gondolja, hogy miután kimaradnak ezekből az egyeztetésekből, azt a látszatot erősítik, hogy a kormánypártok mellett a Jobbik a meghatározó tényező?

– Nem. Látni kell, hogy ma lényegében a Jobbik biztosítja az urizáló fideszes elitnek a kétharmados parlamenti többséget. Az alkotmánymódosítás kapcsán előadott jobboldali cicaharc is csak a kormánypártok és a Jobbik érdekét szolgálta. Egészen október 2-ig a Jobbik a Fidesszel egy platformon politizált. Mi pedig következetesen azt mondtuk, hogy álkérdések helyett az emberek valódi problémáival kell foglalkozni: a megélhetési gondokkal, az egészségügy, az oktatás rendszerszintű problémáival. Az emberek többsége velünk értett egyet, ezért lett érvénytelen a népszavazás, és ebből nem következhetett alaptörvény-módosítás sem.

– Utólag nem bánja mégis, hogy kimaradtak ebből az egészből?

– Miért bánnám? Az idő minket igazolt. A választópolgárok többsége nemet mondott a Fidesz és a Jobbik politikájára, kötelező betelepítési kvóta nincs, a népszavazásra kidobott 17 milliárd forint fölösleges volt. A kormánynak pedig továbbra is minden eszköz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy a magyar érdekeket érvényesíteni tudja Brüsszelben.

– Mit tud kiemelni, amit sikerként könyvel el az MSZP az őszi parlamenti ülésszakban?

– Sikerült például elérni a kistelepülési polgármesterek fizetésemelésénél, hogy a kormány javaslatával szemben az államtitkári fizetés ne 20, hanem 30 százalékát kapják. Azt a szembesítő munkát is kiemelném, ami leleplezte az államilag szervezett korrupciót, illetve az érvénytelen népszavazás is ennek a politikai oldalnak a sikere.

– Tavasszal mire koncentrálnak?

– A biztos megélhetéssel kapcsolatos javaslatainkat napirenden fogjuk tartani, de javaslatokat teszünk arra is, hogy gyermekeink versenyképes tudást, a betegek magas színvonalú orvosi ellátást kapjanak. Emellett folyamatosan megyünk a fideszes korrupciós ügyek után. Nekem rengeteg közérdekűadat-igénylési perem van folyamatban. A Magyar Nemzeti Bank alapítványai, a Magyar Villamos Művek vagy a Magyar Posta körüli ügyek még tartogatnak meglepetéseket. Eseménydús tavaszra készülünk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 04.