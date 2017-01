EU-s pénzből épült panzióban lakik az izsáki polgármester

Európai uniós pénzből épített panzióban lakik Izsák fideszes polgármestere – írja a 444.hu.

hirdetés

A sztori lényege, hogy a Mondok József településvezető egyik cége 35 millió forintot nyert el egy vadászpanzió megépítésére a Darányi Ignác Terv pályázatán 2014-ben. Miután az egy kecskeméti cég kivitelezésében elkészült, nem hirdették meg, hogy vendégeket is várnak a szálláshelyként nyilvántartásba vett ingatlanba, ugyanis a helyiek szerint a polgármester egyszerűen beköltözött az épületbe.

Mondoknak a portál szerint enélkül is elég jó dolga van, sikeres vidéki fideszesként éli életét: 1998 óta ő a Bács-Kiskun megyei település polgármestere, családja benzinkutat működtet Izsákon, van trafikja is. 2005 óta alelnöke a CBA-s Lázár Vilmos által elnökölt Magyar Lovas Szövetségnek, ő a Fogathajtó Szakág vezetője és a Bács-Kiskun Megyei Lovas Szövetség elnöke, valamint a Hubertus Vadásztársaság vadászmestere is.

hirdetés

A 444 próbálta elérni a polgármestert – akinek szolgálati kocsija a ház előtt parkolt, mikor a portál munkatársai ellátogattak a településre – de Mondok sosem volt elérhető, mindig más vette fel helyette hivatali, illetve magántelefonját.