Ezért nem ment el Orbán Viktor Münchenbe

Nem a magyar kormányfőnek megfelelő panelbeszélgetésen kellett volna szerepelnie Orbán Viktornak a müncheni biztonságpolitikai konferencián, ezért mondta le a részvételt nem sokkal a rendezvény előtt – értesült a Magyar Nemzet.

Elsőként lapunk írta meg decemberben, hogy a kormányfő környezetében úgy készülnek: Orbán Viktor részt vesz a nagy jelentőségű konferencián. Akkor még olyan remények is éltek a kormányban, hogy az eseményen szintén ott lesz Donald Trump, és ez esetben akár egy rövid négyszemközti találkozóra is sor kerülhetett volna. Végül sem Trump, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem ment el, mindkét országot a külügyminiszter képviselte.

Február közepén lapunk írta meg azt is, hogy a magyar kormányfő kissé váratlanul lemondta a részvételét. Kormányzati forrásaink úgy magyarázták ezt, hogy egy ilyen rendezvény a konkrét eszmecseréken túl informális négyszemközti találkozásokról is szól, ilyeneket viszont nem sikerült szervezni, így önmagában a felszólalás lehetősége már nem volt csábító. Ezért inkább teljes mértékben a szintén február 18–19-ei Fidesz-frakcióülésre koncentrált a kormányfői stáb.

Most újabb részleteket tudtunk meg az elmaradt utazásról. A miniszterelnöki programot ismerő forrásunk szerint a müncheni konferencia szervezői az utolsó pillanatban változtattak a programon. Orbán Viktor eredetileg egy péntek kora délutáni panelbeszélgetésen szerepelt volna Dalia Grybauskaitė litván elnökkel, Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság alelnökével, Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszterrel és Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszterrel. Ennek címe-témája a következő volt: The Future of the European Union: United or Divided? Ám a szervezők pár nappal a konferencia előtt jelezték, hogy a magyar kormányfőre inkább azon a kora esti beszélgetésen számítanak, aminek The Future of the West: Downfall or Comeback? volt a címe, és John McCain amerikai republikánus szenátor, Andrzej Duda lengyel kormányfő, Petro Porosenko ukrán elnök, Boris Johnson brit külügyminiszter és Bert Koenders, a holland diplomácia vezetője került bele. (A programot Bono, a U2 sztárja vezette fel, „Erősíteni közös biztonságunkat!” című beszédével.)

A résztvevők névsorát látva egyértelmű, hogy a kormányfő miért nem élt a lehetőséggel. Ők valamennyien keményen kritikus állásponton vannak Vlagyimir Putyinnal és az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban, ráadásul McCain és Koenders korábban nyilvánosan is bírálta Orbán Viktort, oroszbarátságot vetve a szemére. A magyar miniszterelnöknek ez nyilván nem hiányzott.

Ha a kormányfőnek lett volna lehetősége esetleg Angela Merkellel találkoznia Münchenben – a német kancellár szombaton reggel szólalt fel –, nyilván nem hagyja ki a lehetőséget. A magyar–német kapcsolatok jelenlegi helyzetéből adódóan azonban ilyen körülmények között sem könnyű összehozni egy legfelsőbb szintű találkozót. Információink szerint a magyar diplomácia decemberben és januárban több alkalommal is jelezte a német külügyminisztériumnak, hogy Szijjártó Péter szívesen találkozna egy búcsúbeszélgetésre német kollégájával, mivel Frank-Walter Steinmeiert szövetségi elnöknek jelölték. (Azóta meg is választották.) Ezekben a hetekben négy olyan esemény is lett volna, amin mindkét miniszter ott volt, ám a német fél egyszer sem látott lehetőséget ilyen találkozóra. Úgy tudjuk, a magyar külügyminiszter május 5-én találkozhat német kollégájával, a többi V4-es külügyminiszter társaságában, egy németországi rendezvényen. A kétoldalú megbeszéléseket jelenleg egyik fél sem erőlteti.