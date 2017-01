Fagyoskodnak a váci mentősök

Örülünk, ha ki kell vonulni, legalább ülhetünk a jó meleg autóban – a furcsa beismerés egy mentőstől származik, akivel a váci mentőállomás előtt beszélgettünk. Erről az állomásról reppent fel a napokban az a hír, hogy mínusz 12 fokra ébrednek az éjjel éppen szolgálatban lévő mentősök, és két hete nincs fűtés az épületben, a dolgozók pedig el vannak keseredve.

Az állomásra sajnos nem sikerült bejutnunk: nemcsak az őrkutya szerepét betöltő tacskóféleség, de az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs osztálya sem engedte, hogy bemenjünk fényképezni, és a hivatalos kommunikációt sem engedte ki a kezéből. Ugyanakkor a dolgozóktól érdekes információkhoz jutottunk.

A vihart egyébként egy mentős Facebook-bejegyzése kavarta, aki azután posztolt felháborodottan a közösségi oldalra, hogy a legénység saját szakállára behozott PB-gázpalackkal működő hősugárzója is feladta a küzdelmet, így sem fűtés, sem meleg víz nem volt az épületben. A posztot sokan félreértették: nem bent, hanem kint volt mínusz 12 fok, és azóta azért sokat javult a helyzet – pontosított mentős informátorunk, amikor a benti állapotok felől érdeklődtünk. Azt azonban elismerte, az első, rendes fűtés nélkül töltött este nagyon kellemetlen volt, amikor két héttel ezelőtt egyszer csak tönkrement a kazán: az ügyeletes legénység egyik fele egy autóba, másik fele a tűzoltólaktanyába húzódott a fagy elől.

Azóta sikerült 10 fok körülire feltornászni a hőmérsékletet, miután a mentősök, az érdeklődő állampolgárok és részben az OMSZ is hozott fűtőszerkezeteket, beüzemelték a gázkonvektorokat – ezek egyike romlott el –, és annyi elektromos szerkezetet, amennyit a gyengécske hálózat elbírt – tudtuk meg.

– Mostanra a legtöbb állandó tartózkodásra szolgáló helyiségbe került fűtőtest, hősugárzó, de az irodában, a folyosón és a garázsban továbbra is hideg van, akár fagypont közeli is lehet a hőmérséklet. A kicsit működő kazán csinál valami langyoskás vizet, amikor éppen el nem romlik. Amikor a Facebookra is posztoló kolléga ezzel szembesült, érthetően kiborult – mondta a mentős. Amikor az ember huszonnégy órákat van szolgálatban, nem feltétlenül tesz jót, ha állandóan ennyire ki van téve a hidegnek. Tíz ember állandóan vacoghat – tette hozzá.

– Ezt nézd, mit írt az OMSZ sajtóosztálya! Egy szó sem igaz ebből! – ezzel a felkiáltással érkezett meg a harmadik kolléga egy Origo-cikket mutatva telefonján. Eszerint a mentőszolgálat sajtóosztálya többnapos csend után közölte, a váci állomás kazánjai közül kettőt azóta megjavítottak. – Ez hazugság: összesen két kazán van, és nem javították meg, most csinálják – fűzte hozzá magyarázólag a telefonos kolléga. Az épületre pillantottunk, ahonnan folyamatosan fúrás-faragás zaja hallatszott. – Ezt utáljuk, ezt a maszatolást – mondta a férfi elkeseredve. – Miért nem tudják megmondani, hogy ez van, elismerjük, de rajta vannak a szeren? Azt se tudja, hol van Vác!

Azt is megtudtuk, hogy a legénység nem a közvetlen vezetőit hibáztatja. – A főorvosunkkal jól tudunk kommunikálni. Volt idekint az építési osztály is már, csak a bürokrácián csúszik el a dolog. Emez aláírta, amaz még nem, két hónappal ezelőtt is volt már ebben előrelépés, azóta sem történt semmi. Legalább egy éve zajlik ez az egész – mondta egyik informátorunk. Régiek a kazánok, sűrűn elromlottak, néha fűtés, néha meleg víz nem volt. Ezért beterveztek egy kazáncserét, de állami cégként ez nem egyszerű, közbeszerzést kell kiírni, maga a javítgatás is most folyik – summázta a helyzetet a mentős. Elmondta: ugyanígy „nyűglődnek” az autókkal, amelyeket hiába lehetne 220 volttal tölteni, nem sikerült még kiépíteni az ehhez szükséges rendszert. – A közbeszerzés nyertese már megvan, de még egy aláírás hiányzik. A sok bába közt elvész a gyerek. A város pedig sajnos tesz a mentősökre – fogalmazott keserűen, példaként felhozva, hogy azért is „órákig kellett könyörögni”: legalább a havat takarítsák el a mentőállomás elől, hogy a mentőautók egyáltalán fel tudjanak jönni a meredek dombon. A lakosság támogatása viszont jólesett a kollégáknak.

De ha egyszer keresztülverekszi magát az új kazán ügye a bürokrácián, az a kérdés is felmerül, hogy megy majd a beszerelés: a gázórát leszerelik, átkötik az új rendszerre, és ellenőriztetni is kell majd, azaz akkor – talán napokig – egyáltalán nem lesz fűtés. A mentősök, mint mondták, csak remélik, hogy akkor nem lesz mínusz 20 fok.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 21.