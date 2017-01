Faragatlan stílus fogadta az enyingi betegeket

Durván sértő, a betegeket semmibe vevő felirat volt látható az év végén az enyingi ügyelet bejáratán. A keresetlen stílusú szöveg sz*rdarabnak nevezte a pácienseket, akiknek azt javasolta a felirat ismeretlen szerzője, hogy feleslegesen ne keressék fel az egészségügyi szolgáltatót. „Laci tudja, hogy minden csipcsup balf*szsággal nem kell bemennie egy sürgősségire. […] Ha pánikrohamot kap, azt otthon a négy fal között teszi. […] Négyhetes panasszal szintén nem megy be egy sürgősségire, hanem szépen eltakarodik a háziorvosához, mert Laci nem egy életképtelen sz*rdarab. Laci okos. Légy olyan, mint Laci!” Az aláírás nélküli szöveg még azt is ajánlotta, hogy lázra lázcsillapítót, fájdalomra fájdalomcsillapítót vegyenek be az emberek.

A felirat bár csak rövid ideig volt látható a orvosi ügyeletet ellátó Emergency Services Kft. helyiségénél, ahhoz elég hosszan kinn volt, hogy a feldühödött enyingi betegek közül valaki lefényképezze, és elküldje a Feol.hu hírportálnak.

Enying polgármestere, Viplak Tibor szerint az ilyen jellegű megnyilvánulások megengedhetetlenek, mivel amellett, hogy a betegek méltóságát nyilvánvalóan sértik, a kialakult társadalmi és kulturális normákat is semmibe veszik. A polgármester egyúttal levélben kérte az egészségügyi szolgáltatót, hogy vizsgálja ki a történteket, és tegyen lépéseket az elkövető vagy elkövetők ellen.

Az esettel kapcsolatban portálunk kereste az Emergency Services Kft. ügyvezetőjét, Rédei Józsefet, de elérhetetlen volt.

A Feol.hu szerint az enyingi esettel egy időben az ország több pontján is megjelent hasonló tartalmú írás.